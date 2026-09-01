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Ronny Labonne traversează o perioadă complicată la FCSB. Fundașul adus în această vară nu a reușit să se impună și a contat foarte puțin în ultimele săptămâni. Marius Baciu l-a descris drept un jucător „foarte sensibil”, iar acum fotbalistul a reacționat pe rețelele de socializare și a transmis un mesaj despre viitorul său.

Ce se întâmplă cu Ronny Labonne. A dispărut din echipa FCSB

de la transferul din această vară. Fundașul dreapta din Martinica a fost adus de la Caen pentru aproximativ 100.000 de euro, însă a contat foarte puțin în planurile roș-albaștrilor. A strâns doar 137 de minute în trei apariții în SuperLiga și alte 45 de minute în Conference League. Nu a marcat și nu a oferit nicio pasă decisivă.

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Labonne a fost titular cu Csikszereda, apoi a jucat doar prima repriză a remizei cu Farul, scor 2-2, pe 3 august. Acela a rămas ultimul său meci. De atunci, fundașul de 28 de ani a fost rezervă neutilizată în patru etape consecutive, cu Sepsi, FC Botoșani, CFR Cluj și UTA.

Situația lui Labonne a fost explicată recent și de Marius Baciu. Antrenorul FCSB l-a caracterizat drept „un jucător foarte sensibil” și a recunoscut că fotbalistul este apăsat de situația în care se află. Tehnicianul a precizat însă că fundașul muncește foarte mult și că poartă numeroase discuții cu acesta.

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Reacția lui Labonne după ce Marius Baciu l-a numit „sensibil”

Ronny Labonne a reacționat pe rețelele de socializare. a transmis un mesaj prin care a anunțat că muncește din greu la antrenamente și așteaptă o nouă oportunitate de a-și arăta calitățile. Fotbalistul a subliniat că, atunci când va primi șansa de a reveni pe teren, va încerca să ajute echipa cât de mult poate.

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„În urma mesajelor pe care le-am primit și a anumitor articole apărute în presă, consider că este esențial să clarific câteva aspecte. Am venit la FCSB pentru a mă alătura unui club mare, cu suporteri incredibili și un oraș magnific. Și exact asta am găsit aici, la București. Am descoperit totodată oameni amabili și foarte competenți, atât în cadrul clubului, cât și în jurul acestuia. Iubesc tot ceea ce înseamnă acest club.

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Chiar dacă începutul meu nu a fost unul ideal, sunt conștient de acest lucru și muncesc din greu pentru a deveni un jucător important pentru această echipă în viitorul apropiat. Singura presiune pe care o simt vine din propriile mele exigențe și din standardele ridicate pe care mi le impun. Am găsit un staff tehnic admirabil care mă ajută să ating noi niveluri.

Intensitatea pe care o am la antrenamente este o dovadă în acest sens, la fel ca și statisticile mele, iar eu știu că atunci când voi avea șansa de a juca mai multe meciuri la rând, toată această muncă grea va da roade. Hai, FCSB. Ronny LABONNE”, a fost mesajul fotbalistului.