Sport

Ronny Labonne surprinde după transferul la FCSB: „Nu contează presiunea, vin de la clubul deținut de Mbappe”

Ronny Labonne a oferit primele declarații în tricoul FCSB. Fundașul lateral francez a transmis că nu se teme de presiunea la care ar putea fi supus la noua echipă.
Iulian Stoica
22.06.2026 | 18:14
Ronny Labonne surprinde dupa transferul la FCSB Nu conteaza presiunea vin de la clubul detinut de Mbappe
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Ronny Labonne, primele declarații după transferul la FCSB. Foto: sportpictures
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Ronny Labonne este primul transfer reușit de FCSB în această vară. Fundașul dreapta vine din a treia ligă valorică din Franța, de la Caen, Gigi Becali plătind nu mai puțin de 100.000 de euro în schimbul serviciilor sale. Înainte de a pleca în cantonament, francezul a vorbit despre venirea la formația roș-albastră.

Ronny Labonne, primele declarații după transferul la FCSB

În cadrul unei conferințe de presă organizate special, Ronny Labonne a transmis că a fost încântat în momentul în care a primit vestea că FCSB este interesată de serviciile sale. Fundașul a mărturisit că știa de dinainte de performanțele obținute de echipa patronată de Gigi Becali, iar decizia de a accepta propunerea a fost una ușoară.

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„Eram în vacanță și impresarul meu mi-a spus că am primit o ofertă. Când am auzit despre cine e vorba, imediat m-a încântat. Sunt foarte fericit că am ajuns aici. Toată lumea cunoaște numele FCSB-ului. E o echipă uriașă din Europa, are un nume mare și nu a fost greu să vin aici. 

Când ești la un astfel de club toate obiectivele sunt înalte și visezi să le realizezi. Aici sunt jucători foarte agresivi, e un campionat ridicat din punct de vedere fizic. Toată lumea din jurul meu m-a sfătuit să vin aici, am avut mai multe, dar am ales să vin aici. Sunt un jucător rapid, cred că sunt destul de puternic”, a declarat Ronny Labonne.

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Transfer de la formația patronată de Kylian Mbappe

Internaționalul din Martinica a ajuns la FCSB de la Caen, club patronat de Kylian Mbappe. Fotbalistul susține că acesta nu este „transferul vieții”, gândul său fiind deja la o viitoare mutare, în condițiile în care evoluțiile sale vor fi apreciate. Cât despre posibila presiune, Ronny Labonne a făcut o paralelă cu fosta sa echipă, mărturisind că nu se teme de nimic.

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„Nu cred că este transferul vieții mele, pentru că am o carieră lungă în față. Sunt foarte fericit că am ajuns aici. E un club mare, care e urmărit, normal că aș putea să atrag atenția altor cluburi și mai mari. Vin de la un club unde patronul e Mbappe, nu contează presiunea. Pentru mine contează să dau totul pe teren și să-mi fac treaba foarte bine”, a conchis Ronny Labonne.

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  • 250.000 de euro este cota lui Ronny Labonne
  • 26 de meciuri, două goluri și patru pase decisive sunt cifrele fundașului din sezonul trecut
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Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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