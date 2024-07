Ronny Levy anunță avantajul pe care FCSB îl are față de Maccabi Tel Aviv: „Totul e posibil”. Cine este principalul inamic pentru poarta lui Târnovanu: „Mereu e periculos”

Ronny Levy, antrenor la FCSB în 2011, a analizat confruntarea dintre . Meciul tur are loc marți, 23 iulie, ora 20:30, pe Stadionul Ghencea. În prezent antrenor la Hapoel Haifa, în prima ligă din Israel, Ronny Levy a făcut o analiză amplă a viitorului adversar al FCSB-ului.

Ronny Levy anunță avantajul pe care FCSB îl are față de Maccabi Tel Aviv: „Totul e posibil”

Ronny Levy, în vârstă de 57 de ani, consideră că . Echipa finanțată de Gigi Becali a început deja campionatul și a avansat un tur în preliminariile UEFA Champions League, după 11-1 cu Virtus AC.

Duelul tur cu Maccabi Tel Aviv va fi a 6-a confruntare oficială a sezonului pentru FCSB. De cealaltă parte, Maccabi Tel Aviv a evoluat într-un singur meci înainte de meciul tur din Ghencea, cu Maccabi Petach Tikva (2-0) în finala Supercupei Israelului.

“Cred că este un meci echilibrat, totul e posibil. Cred că Steaua (n.r. – FCSB) are un avantaj faţă de Maccabi, pentru că deja a început campionatul şi a avansat un tur în Europa.

Cred că totul e posibil, în special când Steaua (n.r. – FCSB) joacă acasă, când toţi suporterii îi împing de la spate”, a declarat Ronny Levy, care a vorbit despre supremația lui Maccabi Tel Aviv în sezonul precedent din Israel.

„Nu este ușor, e un club serios, profesionist, cu jucători buni”

Sezonul trecut a fost câştigat de Maccabi, a fost o competiţie acerbă cu Maccabi Haifa, iar ei au reuşit să câştige campionatul, după ce Haifa a fost campioană. Nu este uşor, e un club serios, foarte bun, profesionist, cu jucători buni.

Au avut un meci într-o competiţie şi au arătat bine, dar uneori, la start de sezon, trebuie să ajungi în cea mai bună condiţie”, a mai spus Ronny Levy, care este antrenor principal la Hapoel Haifa din octombrie 2022.

În sezonul precedent, Hapoel Haifa a încheiat pe locul 4 în play-off-ul campionatului israelian. Ronny Levy are în palmares 3 titluri de campion în Israel, dar și o Cupă a Israelului, toate cu Maccabi Haifa.

Cine este principalul inamic pentru poarta lui Târnovanu. Anunțul lui Ronny Levy: „Mereu e periculos”

Ronny Levy a mărturisit că FCSB ar trebui să fie atentă în privința lui Eran Zahavi. „Veteranul” lui Maccabi Tel Aviv, fost star la PSV, va împlini vârsta de 37 de ani pe 25 iulie. În sezonul precedent, Zahavi a marcat 36 de goluri și a oferit 8 pase decisive în 52 de meciuri.

“Zahavi e un finalizator, cel mai bun. Dacă are vreo şansă, marchează. Bineînţeles, nu e în cel mai bun moment al carierei sale, acum are 37 de ani (n.r. – împlineşte pe 25 iulie), dar mereu e periculos, ager în faţa porţii, iar Maccabi are şi alţi jucători.

Clubul are o mentalitate bună, iar Steaua (n.r. – FCSB) este puternică la mai multe capitole. Totul e posibil, e un meci echilibrat. Calificarea nu se decide la Bucureşti, ci al doilea meci va fi mai important.

Maccabi nu joacă acasă (n.r. – ci în Ungaria). Ar fi fost diferit în Israel, cu fanii care să-i împingă şi e diferit să joci în Budapesta. E greu să spun cine se va califica. Nu aş fi surprins în niciun caz, totul e posibil”, au fost cuvintele lui Ronny Levy.