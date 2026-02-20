Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Roşca şi Epassy, probleme înainte de Rapid – Dinamo! Cine apără poarta “câinilor” în derby. Exclusiv

Dinamo se pregătește de derby-ul cu Rapid. Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii despre jucătorii lui Zeljko Kopic, dar și despre antrenorul croat. Ce a spus și despre golul neacordat Unirii Slobozia contra „câinilor”.
Mihai Dragomir
20.02.2026 | 12:15
Rosca si Epassy probleme inainte de Rapid Dinamo Cine apara poarta cainilor in derby Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu, detalii importante despre jucătorii lui Dinamo înaintea derby-ului cu Rapid. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Dinamo are în față un meci extrem de important. „Câinii” joacă sâmbătă seară, de la 20:30, contra rivalei Rapid. Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii despre echipa sa înaintea marelui derby.

Andrei Nicolescu a vorbit despre situațiile celor doi portari de la Dinamo, David Epassy și Alexandru Roșca

Dinamo vine după o serie foarte bună de rezultate și are moralul ridicat înaintea derby-ului cu Rapid. Totuși, meciul cu Unirea Slobozia din etapa precedentă a însemnat anumite „daune” pentru echipa bucureșteană.

ADVERTISEMENT

Mai exact, FANATIK a aflat că Devis Epassy fusese scos din lot din cauza unei răceli. Alexandru Roșca a intrat în poartă, însă și acesta s-a lovit destul de serios în timpul meciului. Andrei Nicolescu a anunțat că ambii portari sunt bine acum, iar în lot se află 3 jucători la limita suspendării pentru jocul următor, cu FC Argeș.

„Epassy și-a revenit, Roșca a făcut acea investigație. Din fericire nu e o lovitură care să-i fi afectat ligamentul sau osul, deci e doar o lovitură oarbă, o lovitură puternică, dar nu are probleme. În rest, suntem ok. Suntem cu 3 jucători la limita cartonașelor, dar pentru acest meci nu avem niciun suspendat”, a spus Andrei Nicolescu.

ADVERTISEMENT
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că...
Digi24.ro
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă”

Cum a trăit Zeljko Kopic perioada premergătoare derby-ului Rapid – Dinamo

Derby-urile reprezintă ceva deosebit nu doar pentru jucători, ci și pentru antrenori. Andrei Nicolescu a vorbit despre starea din ultimele zile ale lui Zeljko Kopic, despre care a spus că ninsoarea i-a pus bețe în roate în ceea ce privește pregătirea meciului.

ADVERTISEMENT
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut...
Digisport.ro
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"

„Era un pic îngrijorat ieri din cauza imposibilității de a-și pregăti exact cum trebuie meciul, din punct de vedere tactic. E de înțeles, pentru că toți ne-am luptat cu iarna și cu ce s-a întâmplat, dar în rest suntem foarte concentrați”, a mai spus oficialul dinamovist.

Ce crede Andrei Nicolescu despre faza din Dinamo – Unirea Slobozia 1-0, când oaspeții au semnalat marcarea unui gol

Unirea Slobozia a cerut gol în minutul 65, când Nicolae Carnat a expediat un șut pe poarta adversă, iar Alexandru Roșca și Kennedy Boateng au comis o eroare majoră. Andrei Nicolescu și-a spus punctul de vedere legat de faza controversată.

ADVERTISEMENT

„Mi-e greu să spun eu. Am văzut niște specialiști care au făcut un soft, dar softul ăla era pe o poză dintr-un unghi care tot timpul ca iluzie optică te duce în adâncime. Deci nu pot să mă pronunț.

Dacă aș fi făcut acea analiză pe imaginea din spatele porții, care mi se pare că e cea mai relevantă, apropo dacă a fost sau nu a fost, cred că atunci puteam să mă pronunț.  Mie mi se pare că reluarea din spatele porții ne arată foarte clar că nu e gol. Dar acum eu sunt subiectiv și fiecare apreciază în felul lui”, a concluzionat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Nicolescu, anunțuri de ultimă oră înainte de Rapid - Dinamo

Miracol medical la FCSB! Mihai Popescu, apt de joc după ruptura de ligamente...
Fanatik
Miracol medical la FCSB! Mihai Popescu, apt de joc după ruptura de ligamente încrucişate. Ce se întâmplă cu Ngezana + două reveniri importante. Exclusiv
Cum se prezintă gazonul de pe Arena Națională înainte de Rapid – Dinamo?!...
Fanatik
Cum se prezintă gazonul de pe Arena Națională înainte de Rapid – Dinamo?! Elevii lui Kopic, afectați de ninsoare: „Totul a fost paralizat!”
Universitatea Craiova visează la event după 35 de ani: “Îmi place atitudinea lor!...
Fanatik
Universitatea Craiova visează la event după 35 de ani: “Îmi place atitudinea lor! În 1991 erau mult mai mulți olteni”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Gigi Becali, acuzat că îi distruge cariera unui om de bază al FCSB:...
iamsport.ro
Gigi Becali, acuzat că îi distruge cariera unui om de bază al FCSB: 'Nu îl mai ia nimeni, gata și la națională!' / 'Îl pensionezi așa brusc?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!