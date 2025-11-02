Roșu direct în Hermannstadt – Oțelul după ce l-a făcut K.O. în careu! Fotbalistul de la FCSB, meci de coșmar! Update

ADVERTISEMENT

Trupa pregătită de Marius Măldărășanu este într-o criză de rezultate cum nu s-a mai întâlnit de când tehnicianul a venit la echipă. Duminică seară la Sibiu, Hermannstadt a pierdut cu Oțelul, scor 1-3, în ultima etapă a turului din SuperLiga.

Selimovic, eliminat după o fază bizară în Hermannstadt – Oțelul Galați

Presiunea pentru ca rezultatele să fie din ce în ce mai bune este una uriașă, iar asta se resimte și pentru jucători, care evoluează cu o încordare specifică unei formații aflate în criză. Confruntarea cu Oțelul Galați, de acasă, a început cum nu se putea mai prost pentru formația lui Măldărășanu, care în minutul 12 a rămas cu un om mai puțin după ce Selimovic a fost eliminat direct de către centrul confruntării.

Fundașul central și-a lovit adversarul în cap, când echipa sa avea un corner, iar jocul a fost întrerupt de arbitru pentru că ambii jucători erau la pământ. Gabriel Mihuleac a fost chemat de colegii din camera VAR să revadă faza și a urmat o decizie drastică a arbitrului, care a stârnit controverse. Fundașul a fost trimis la vestiare și astfel gazdele au rămas cu un om în minus pentru restul partidei.

Gol marcat de Hermannstadt imediat după eliminare

Totuși, au fost și vești bune pentru echipa din Sibiu. După ce Selimovic a plecat la vestiare, cornerul a fost în cele din urmă executat și a dus la un gol marcat de către Karo. Acesta a profitat de centrarea excelentă a lui Alexandru Oroian, s-a înălțat peste fundașii adverși și a băgat balonul în poartă, aducând astfel primul gol al confruntării și o gură de oxigen extrem de importantă pentru cei de la Hermannstadt.

Eliminarea lui Selimovic înseamnă că jucătorul sibian nu va putea să evolueze în runda viitoare, atunci când cei de la Hermannstadt se pe teren propriu. O problemă asemănătoare are și formația bucureșteană, care l-a pierdut pe Alexandru Pantea, cel care este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene și .

Nana Antwi, greșeală de juniori la golul egalizator

Fostul jucător de la FCSB, Nana Antwi, titular pentru Hermannstadt, a comis o eroare uriașă la golul egalizator al oaspeților. Fundașul dreapta nu a ieșit la ofsaid în linie cu colegii și astfel l-a ținut în joc pe atacantul de la Oțelul, Paulinho, care a scăpat singur cu portarul și nu a iertat, marcând cu o finalizare sigură.

Cum a greșit Nana Antwi la al 3-lea gol marcat de Oțelul la Sibiu

La 12 minute după startul reprizei secunde, Andrezinho a adus-o pe Oțelul Galați în avantaj. Echipa lui Laszlo Balint a profitat de superioritatea numerică și a risipit emoțiile în minutul 71, când Conrado a marcat din penalty.

Același Andrezinho a șutat din fața porții, însă execuția a fost blocată de Nana Antwi, însă cu mâna. Arbitrul Mihuleac a dictat penalty fără rețineri, iar după analiza VAR, decizia a fost menținută. Antwi, care a făcut un meci de coșmar, a primit cartonașul galben.