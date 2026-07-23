Sport

Roșu direct! Și-a ieșit din minți pe banca FCSB-ului și a fost eliminat în meciul cu Auda

Tensiuni uriașe pe banca tehnică a celor de la FCSB în prima repriză a meciului cu Auda din Conference League! A fost eliminat direct după o ieșire nervoasă
Gabriel-Alexandru Ioniță
23.07.2026 | 21:36
Rosu direct Sia iesit din minti pe banca FCSBului si a fost eliminat in meciul cu Auda
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Și-a ieșit din minți pe banca FCSB-ului și a fost eliminat în meciul cu Auda. Foto: captură sport.ro
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Thomas Neubert (57 de ani), revenit recent la FCSB în rolul de preparator fizic, a fost eliminat în prima repriză a meciului cu Auda din Ghencea, prima manșă a turului doi preliminar din Conference League, după o ieșire nervoasă la adresa arbitrului israelian David Fuxman. Momentul s-a petrecut la scurt timp după ce letonii au reușit să marcheze pentru 2-1.

Thomas Neubert, eliminat în prima repriză a meciului FCSB – Auda

Reușita respectivă a venit după un contraatac purtat excelent, doar că anterior în apropierea careului oaspeților s-a produs o fază la care roș-albaștrii au cerut acordarea unei lovituri libere în favoarea lor. Acest lucru nu s-a întâmplat însă, iar la scurt timp Auda a dat gol (AICI VIDEO).

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Imediat după, cei de la FCSB au mai solicitat în câteva rânduri să se acorde faulturi pentru ei. De fiecare dată însă jocul a fost lăsat să continue. Acesta a fost motivul pentru care Thomas Neubert a avut acea reacție nervoasă la adresa arbitrului, iar acest din urmă l-a eliminat fără să ezite pe preparatorul fizic german.

Auda, gol minunat în Ghencea cu FCSB

Scorul pauzei în Ghencea a fost 2-1 pentru Auda. Letonii au deschis scorul încă din minutul 5 după o execuție superbă a lui Daskevics. Ulterior, în minutul 23, Octavian Popescu a reușit să egaleze pentru FCSB. În minutul 32, Diedhiou a readus echipa din Letonia în avantaj, la capătul fazei la care roș-albaștrii au acuzat un fault comis anterior.

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Joi seară pe stadionul Steaua, gazonul s-a prezentat într-o stare destul de modestă. Cu ocazia acestei partide, Eddy Gnahore și Aymen Boutoutaou au debutat la FCSB, fiind chiar titulari. De asemenea, în primul 11 a fost inclus, pentru prima dată de la venirea lui la echipă, și Ronny Labonne.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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