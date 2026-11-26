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Universitatea Craiova a primit o veste bună după înfrângerea categorică cu Brighton. FC Copenhaga, viitoarea adversară din Conference League, s-a făcut de râs după ce a pierdut cu 0-2 în fața lui Inter Escaldes, campioana din Andorra. Frustrat de rezultat, un fotbalist al danezilor i-a aplicat o lovitură la ficat unui adversar.

Fotbalistul lui FC Copenhaga, roșu după ce și-a lovit adversarul cu pumnul la ficat

în această ediție, a învins-o pe FC Copenhaga, echipă cu care Scorul a fost 2-0 pentru andorrani, iar danezii au terminat cu doi oameni mai puțin pe teren.

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Thomas Delaney, fostul mijlocaș al Borussiei Dortmund, a fost eliminat în minutul 54 după al doilea galben, în timp ce Akos Markgraf, fotbalist maghiar, a fost trimis la vestiare după o fază inexplicabilă. Deși conștient că există VAR, fundașul și-a pierdut cumpătul și i-a aplicat o lovitură scurtă în ficat unui adversar, înainte de executarea unei faze fixe. Arbitrul a revăzut faza și a decis să-l elimine direct pe fotbalistul lui FC Copenhaga, care și-a lăsat echipa în 9 oameni.

VAR and red card with penalty for Escaldes! https://t.co/JnZuGudMCL — TheFootballZone (@football_t69515)

Akos Markgraf a luat cartonaș roșu și în ultimul meci de campionat

Akos Markgraf a intrat complet în gura fanilor după acest cartonaș roșu, mai ales că el nu se află la prima abatere. El a mai fost eliminat chiar în meciul de campionat dinaintea partidei cu Inter Escaldes, pierdut cu 0-5 în fața lui Nordsjaelland. Gazdele conduceau doar cu 1-0 în momentul în care fotbalistul maghiar a avut o intrare criminală, cu talpa pe tibie, și a văzut cartonașul roșu. Copenhaga a mai primit 4 goluri în ultima jumătate de oră, iar scorul final a fost 5-0 pentru Nordsjaelland.

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Mai mulți suporteri l-au criticat dur după cele două prestații, iar unul a fost extrem de agresiv și a folosit o sintagmă jignitoare asemănătoare cu cea folosită în trecut de Florin Prunea pentru a-l descrie pe Tavi Popescu: „Markgraf este atât de prost încât dacă i-ai pune creierul lui unui cal ar începe să latre”, a scris acesta.

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