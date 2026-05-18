“Rotaru a pregătit perfect strategia pentru derby! Mora s-a jucat cu mintea lui Mendy”. Greșeala majoră făcută de Bergodi care a costat-o pe U Cluj titlul de campioană

Universitatea Craiova a realizat eventul în acest sezon. Oltenii au avut parte de o săptămână de vis prin câștigarea Cupei și a campionatului. Experții FANATIK au analizat tactica echipei din Bănie și au explicat cum a reușit echipa lui Coelho să se joace cu psihicul adversarilor de la U Cluj.

Marius Șumudică, laude în direct pentru Mihai Rotaru și Universitatea Craiova

Universitatea Craiova este noua campioană a României după o săptămână de vis, în care a cucerit anterior și Cupa României. Marius Șumudică a urmărit meciurile oltenilor și nu s-a ferit să îl laude în direct pe patronul Antrenorul român a subliniat acum că, deși Universitatea Craiova a scris istorie pe plan intern, este datoare cu o campanie de excepție în cupele europene. „Craiova au gestionat foarte bine această săptămână. Au făcut orice ca să enerveze U Cluj. I-a dus capul să ceară control antidoping. Au știut tot, de la lumea în tribune, de la cum au gestionat întreaga săptămână. Primul cartonaș galben a fost acordat inutil la Mendy, dar al doilea putea fi roșu direct. Mora s-a jucat cu mintea lui Mendy. Rotaru a pregătit meciul perfect, toată săptămâna. Felicitări lui Mihai Rotaru, lui Costeșin, lui Felgueiras. Felicitări de la A la Z. Au fost un tot unitar, un club care și-a găsit echilibrul. Acest rezultat obligă să facă ceva în Europa. Degeaba faci eventul după atâția ani, pentru că încă ești dator pentru ce s-a întâmplat la Atena”, a spus inițial Marius Șumudică.

Marius Șumudică nu a înțeles tactica lui Cristiano Bergodi

Ulterior, antrenorul român a vorbit și despre U Cluj, echipa dominată total de Universitatea Craiova pe „Oblemenco” și despre care . „Șumi” nu își explică cum a pregătit Cristiano Bergodi partida, dar mai ales cum a gestionat situația portarilor în cele două finale cu oltenii. „Am rămas surprins. Mă uitam, era minutul 18, aveam impresia că U Cluj nici nu ieșise de la vestiare. Nu ai voie la un meci ca acesta, o finală, să nu joci cu cel mai bun portar din campionat, Gertmonas. Îți dădea echilibru, pentru că portarul îți dă 30% din echipă. Lefter este un băiat extraordinar, nu a greșit… Poate doar la golul lui Băsceanu, când tot alunecă și nu poate să împingă, s-a văzut că nu avea forță în picioare.

Atâta timp cât Lefter a câștigat Cupa cu Corvinul și a apărat penalty cu FC Argeș în semifinale în sezonul acesta, nu înțeleg de ce nu îl bagi în finala Cupei… iar pe Gertmonas în finala de campionat. În al doilea rând, am văzut ieri. Nu ai cum să joci cu Codrea în fața lui Drammeh niciodată. Codrea este un jucător care, aproape toate golurile pe zonă centrală, s-au întâmplat în fața fundașilor centrali. Nu uitați că Iulian Cristea nu este fundaș central la origine, ci mijlocaș. La golul lui Assad a pierdut duelul”, a mai spus Șumudică.

Adrian Mutu, stupefiat de prestația lui U Cluj la finala de titlu

Despre prestația modestă a lui U Cluj a vorbit în direct și Adrian Mutu. „Briliantul” a fost lăsat fără reacție de felul în care elevii lui Cristiano Bergodi s-au prezentat la meciul de duminică seară. „Povestea nu a fost deloc complicată pentru Universitatea Craiova, ci foarte ușoară. Au început foarte bine meciul, au avut atmosferă, au fost montați, au făcut pressing sus, erau foarte proaspeți și dornici să câștige acest meci…

Problema a fost la U Cluj, care a ajuns la acest meci fără energie, parcă resemnată. Ne așteptam să vedem altceva din partea lor. Trebuiau să se aștepte la un început furibund al oltenilor. Am rămas perplex față de performanța lui U Cluj, mă așteptam la mult mai mult. Nu vorbim de scor sau de eliminare. La început, Clujul a arătat ca o echipă resemnată care nu se lupta pentru campionat. Și la egal, U Cluj era favorită pentru că Universitatea Craiova avea meci la Rapid, iar U Cluj acasă cu Dinamo. Rapid ar fi avut ambiție mare”, a spus și Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

