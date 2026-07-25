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„Rotaru va interveni! Va lua atitudine!”. Anunț categoric în direct după umilința suferită de Universitatea Craiova cu Dinamo

Verdict clar după ce Universitatea Craiova, campioana Superligii României, a fost învinsă categoric de Dinamo cu scorul de 1-5. „Echipa a arătat foarte rău în această seară”.
Alex Bodnariu
25.07.2026 | 23:20
Rotaru va interveni Va lua atitudine Anunt categoric in direct dupa umilinta suferita de Universitatea Craiova cu Dinamo
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Gică Craioveanu a analizat eșecul Universității Craiova cu Dinamo
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Universitatea Craiova a fost surclasată de Dinamo în meciul din etapa a doua a Superligii României. Oltenii au pierdut categoric, scor 1-5, chiar înaintea returului cu Levski Sofia din preliminariile UEFA Champions League. Gică Craioveanu, legenda Științei, a tras concluziile după partida de pe Arcul de Triumf.

Campioana Universitatea Craiova, umilită de Dinamo pe Arcul de Triumf!

Dinamo a fost echipa mai bună la toate capitolele în duelul cu Universitatea Craiova. „Câinii roșii” au profitat de formula de start improvizată pregătită de antrenorul oltenilor, Felipe Coelho. Formația din Ștefan cel Mare a atacat din primul până în ultimul minut, iar golurile au venit unul după altul.

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Premisele nu arată deloc bine pentru Universitatea Craiova înaintea meciului decisiv cu Levski Sofia din preliminariile UEFA Champions League. În prima manșă, oltenii au pierdut cu 0-1 în Bulgaria, iar acum au suferit o nouă dezamăgire, fiind învinși categoric de Dinamo pe Arcul de Triumf.

Gică Craioveanu a analizat eșecul Universității Craiova cu Dinamo

Gică Craioveanu, fostul mare fotbalist al formației din Bănie, a tras câteva concluzii interesante după partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova. „Grande”, așa cum este poreclit, consideră că omul care merită cele mai multe laude pentru victoria „câinilor” este antrenorul portughez Nuno Campos, care a pregătit excelent meciul. Totodată, fostul internațional este convins că finanțatorul Mihai Rotaru va avea o discuție serioasă cu jucătorii după această înfrângere.

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„Nu cred că se pune problema ca Coelho să fie demis. Este doar a doua înfrângere consecutivă. Au fost foarte multe probleme în faza defensivă, iar Craiova nu a mai arătat atât de modestă de mult timp. Dinamo a făcut un meci senzațional. Antrenorul lor merită felicitat. A citit foarte bine jocul Craiovei. Au folosit excelent diagonalele, iar jucătorii din linia a doua au ajuns foarte des unu la unu cu fundașii centrali.

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Imaginea nu a fost una bună. Nu a fost o înfrângere la limită. Echipa a arătat foarte rău în această seară. Pe teren au fost jucători importanți, dar totul a fost greșit. Crețu și Nsimba au fost singurii care au mai mișcat. Băluță și Anzor… ce să zic? Pe Etim nici nu l-am văzut pe teren. Matei, copilul, a încercat, dar nu a avut nicio realizare. Misterul a făcut strategia. Mike va interveni, Rotaru va lua atitudine. Va trage un semnal de alarmă!”, a declarat Gică Craioveanu la Digi Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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