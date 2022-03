Roxana Blagu are inima frântă. Solista de la Trident nu și-a mai văzut fiica de ani buni

Vedeta este mereu cu gândul la fetița care a crescut departe de ea, alături de primul soț. Cântăreața are inima frântă și ochi în lacrimi de fiecare dată când vorbește despre copila pe care nu a mai văzut-o de peste 8 ani.

Roxana Blagu, îndurerată cu gândul la fiica sa. Când a văzut-o ultima oară

Roxana Blagu și fostul partener de viață au custodie comună, doar că nu reușește să ia legătura cu fiica sa. Copila în vârstă de 14 ani o vede pe propria mamă ca pe o străină și nu prea vrea să o accepte lângă ea.

Oana s-a transformat într-o adevărată domnișoară, vedeta sperând ca la un moment dat să treacă peste gândurile pe care le are și să devină mai apropiate. Ultima oară a văzut-o în parc, era cu o amică de-a sa.

„Ultima dată când am văzut-o, am văzut-o în parc. Am reușit să stăm așa pe fugă, cât de cât de vorbă. Bineînțeles că nu mă acceptă, nu mă vrea.

Sper ca timpul să rezolve această problemă și să vină o zi în care va fi curioasă să mă cunoască, să știe cum este mama ei”, a declarat Roxana Blagu pentru .

Roxana Blagu, dezvăluiri despre fiul său, Sasha. Cum se descurcă

Pe de cealaltă parte, frumoasa șatenă se bucură de timpul petrecut împreună cu fiul său, Sasha, care este rodul iubirii dintre ea și avocatul Andrei Badiu. Micuțul în vârstă de 1 an și jumătate îi umple sufletul de bucurie.

„Sasha este bine, crește, deși mie mi se pare că trece timpul mult prea repede. Avem o bonă filipineză, care a revenit în țară după 10 ani, este aceeași bonă pe care am avut-o și la fetița mea.

Pot spune că Sasha ne-a înfrumusețat zilele și viața tuturor, de la bunici până la noi, părinții. Nu este ușor, dar mă descurc destul de bine cu această situație, destul de dificilă”, a completat Roxana Blagu, mai arată sursa citată mai sus.