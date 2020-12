Roxana Blenche a dat lovitura după ce a pierdut premiul Chefi la cuțite! Asta da întorsătură a sorții!

Roxana Blenche, una din favoritele publicului de la Chefi la cuțite, sezonul 8, a dat marea lovitură după finala competiției culinare de la Antena 1.

Chiar dacă a pierdut în fața lui Ionuț Belei, marele câștigător din acest an, a câștigat prestigiu și popularitate în altă parte.

Finalista concursului de preparate culinare de la Antenă a făcut unul din cele mai importante anunțuri ale carierei sale, la câteva zile după ce s-a încheiat show-ul Chefi la cuțite.

Roxana Blenche, lovitură neașteptată după finala Chefi la cuțite

Tânăra care a făcut parte din echipa lui Florin Dumitrescu, care a fost la un pas să câștige premiul de 30.000 de euro, va participa la una din cele mai mari competiții culinare, una de talie internațională.

Blenche a dezvăluit în mediul online că a intrat în atenția Asociației marilor bucătari și va fi prezentă la Cupa Mondială a marilor bucătari din anul 2022!

„Drumul meu abia începe! Această experiență doar mi-a pornit pofta de luptă , pofta de competiții și pofta de “bucătărie”!”, este mesajul surprinzător transmis de Roxana.

Fosta concurentă ar putea face istorie în arta culinară

Roxana Blenche a fost una din marile revelații ale sezonului 8 Chefi la cuțite. Tânăra nu este străină de competițiile culinare, iar despre cum s-a născut pasiunea ei pentru a face mâncare a vorbit în cadrul emisiunii care s-a încheiat miercuri, 16 decembrie.

„A început să-mi placă cu adevărat să gătesc când eram prin anul trei de facultate, cam atunci am început să experimentez și să îmi cumpăr foarte multe cărți de gastronomie. Sora mea este cea care m-a încurajat să-mi încep o carieră în domeniu, deși eu susțineam că voi fi inginer zootehnist.

Însă, prin 2015, când eram în anul patru de facultate, se deschidea la Baia Mare un restaurant fine dining, este vorba de Michael Pascale, iar sora mea mi-a făcut rost de un interviu pentru un post de bucătar, fără să știu. Inițial chiar m-am supărat pe ea, dar m-am prezentat la interviu și am obținut postul. Așa am intrat în acest domeniu. Mi-a plăcut și am rămas”, a povestit Roxana la Antena 1.

