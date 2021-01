Roxana Blenche de la Chefi la cuțite, anunț uriaș. Ce proiect a pregătit după emisiune: „Voi avea și invitați”

Roxana Blenche de la Chefi la cuțite a pregătit o surpriză uriașă, una despre care a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK. Finalista sezonului trecut al concursului culinar de la Antena 1 este foarte entuziasmată în legătură cu noul ei proiect și a vorbit, printre altele, și despre ce a însemnat să participe în show-ul care i-a adus popularitate.

Roxana se descurcă excepțional în bucătărie și a dovedit de-a lungul timpului că este un chef veritabil, iar acum vrea să le dea o mână de ajutor celor care vor să învețe să gătească, celor care vor să cunoască anumite tehnici necesare pentru a fi un adevărat maestru culinar.

Fosta concurentă de la Chefi la cuțite și-a făcut un canal de Youtube în care va prezenta rețetele ei, un loc unde oamenii vor avea parte de foarte multe surprize, după cum ne-a declarat.

Roxana Blenche de la Chefi la cuțite își va dezvălui secretele culinare pe Youtube

– Ce ai învățat din experiența de la Chefi la cuțite? Cu ce rămâi din participarea la acest show?

Experiența de la Chefi la cuțite a fost una foarte frumoasă, iar mie îmi plac foarte mult competițiile. Eu am participat și la Arena Bucătarilor, UniChef România și San Pellegrino Young Chef. Am rămas cu o experiență frumos trăită și mă bucur că i-am cunoscut și pe cei trei chefi. Mă bucur că am câștigat inimile publicului.

-Am văzut că ți-ai făcut un canal de Youtube. Poți să ne vorbești despre proiectul ăsta online? Vei găti doar tu, vei avea invitați?

Da, am început și canalul de Youtube pentru a oferi publicului și tehnici de gătit, nu doar rețete. Oamenii au nevoie să învețe tehnici și plating-uri ca farfuriile să fie mult mai frumoase și corect gătite la ei acasă. Voi avea și invitați surpriză pentru public.

-Mai stau în picioare concursurile internaționale la care ai spus că vei participa? Care e cel mai apropiat concurs unde vei fi?

Da, am să particip în cât mai multe competiții pentru că ele te fac să te autodepășești. Cât despre următoarea competiție detaliile le voi publica în viitorul apropiat! Competițiile te scot din zona de confort și te fac să devii mult mai creativ și mai bun.

Ce condiții trebuie să îndeplinești să fii un bucătar adevărat

-Există vreun preparat culinar pe care nu îl prepari cu drag sau vreo rețetă de care te ferești în general?

Nu mă feresc de nici un preparat, orice poate să fie realizabil după multe teste și încercări.

-Ce mesaj le transmiți celor care sunt pasionați de gătit și vor să devină chefi? Care e rețeta să poți răzbi în lumea bucătarilor?

Să fii bucătar este o meserie foarte grea! Trebuie să fi ambitios, muncitor și să citești cât mai multe cărți culinare profi pentru a te dezvolta. Dacă vrei să devii chef trebuie să o faci din suflet pentru că viața ta se dedică acestei meserii în care muncești foarte multe ore.