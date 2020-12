Roxana Blenche, de nerecunoscut blondă. Cum arăta înainte să participe la Chefi la cuțite

Roxana Blenche este una dintre puținele concurente femei care au rămas în competiția culinară „Chefi la cuțite”, fiind complet schimbată acum față de cum arăta înainte să se înscrie în emisiunea de la Antena 1. Participantă este de nerecunoscut blondă și cu părul scurt.

Tânăra în vârstă de 27 de ani are o fizionomie foarte plăcută, șatenul prinzându-i de minune, însă înainte era complet diferită. Mai exact, concurenta din sezonul cu numărul 8 din show-ul culinar a avut o perioadă lungă de timp o altă culoare a podoabei capilare.

Semifinalista de la „Chefi la cuțite” a fost blondă și tunsă bob, în urmă cu mai bine de 3 ani. În plus, Roxana Blenche avea grijă să fie machiată și aranjată mai mereu, nu ca acum când preferă să fie mai naturală și să nu mai acorde atât de multă atenție make-up-ului.

Roxana Blenche, blondă și cu părul scurt. Cum arăta înainte de Chefi la cuțite

Diferențele sunt remarcabile între atunci și acum, însă tânăra are niște trăsături foarte frumoase indiferent de nuanța părului. Concurenta de la Antena 1 și-a închis părul în cele din urmă, în prezent având un look mult mai natural decât în urmă cu 3 ani.

Roxana Blenche are toate calitățile necesare pentru a câștiga marele premiu în valoare de 30.000 de euro, demonstrând că are o ambiție ieșită din comun. Așadar, participanta este prima femeie din competiția culinară care are șanse reale să plece acasă cu titlul de la Chefi la cuțite.

„Am venit să lupt și să fiu femeie în finală”, a declarat concurenta în urmă cu ceva timp, chiar după ce a intrat în competiția culinară de la Antena 1.

Tânăra nu este străină de competițiile culinare, în trecut participând și la alte show-ui, în special în străinătate. Concurenta din echipa lui Florin Dumitrescu povestește cu drag despre concursurile la care a luat parte, reprezentând cu mândrie țara noastră la Milano alături de chef Cezar Munteanu.

„Am fost și în alte competiții, internaționale, am reprezentat România la Milano, alături de chef Cezar Munteanu. Am început în bucătărie alături de Michael Pascali, câștigător Iadul bucătarilor.

Știu că aici e mai greu, dar vreau să demonstrez că pot”, a dezvăluit Roxana Blenche în cadrul emisiunii „Chefi la cuțite”, notează spynews.ro.

