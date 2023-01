Roxana Blenche, fosta concurentă de la Chefi la Cuțite, s-a căsătorit înainte de Anul Nou: “Am avut emoții foarte mari”

Roxana Blenche s-a căsătorit înainte de Anul Nou, atunci când a avut loc cununia civilă. Evenimentul a fost unul restrâns, iar vedeta de la Antena 1 recunoaște că a avut emoții.

Roxana Blenche s-a căsătorit. Ce spune fosta concurentă de la Chefi la Cuțite despre marele eveniment

și partenerul ei, Cătălin Gabriel Bucur, și-au unit destinele în urmă cu câteva zile. Cei doi au avut familia și prietenii aproape, iar evenimentul a decurs exact așa cum și-au dorit.

Roxana Blenche a recunoscut că a avut emoții foarte mari la cununia civilă, atunci când ea și soțul ei se pregăteau să spună marele “da”.

“A fost superb, emoționant! Nu știu cum să descriu momentul. La starea civilă am avut emoții foarte mari, atunci când trebuie să spui ‘da’, chiar îl spui din toată inima.

A fost frumos, am avut familia, prietenii apropiați alături de noi. (…)

La semnătură nu îmi tremură mâna de obicei, pe semnătură stau bine.

Când doamna de la primărie începe și citează din Cod este momentul emoționant și atunci când te întreabă dacă îl iei de soț și acolo sunt emoții”, a povestit Roxana Blenche la Antena Stars, potrivit .

Cununia civilă a fost una restrânsă, fără nimic extravagant, exact așa cum și-au dorit ea și proaspătul ei soț. Amândoi au vrut un astfel de eveniment, la care doar cei apropiați să le fie alături.

Cununia civilă a avut loc înainte de Anul Nou, pe 28 decembrie.

Ce spune Roxana Blenche despre botezul fiicei sale

În urmă cu câteva luni, . Ea și soțul ei vor avea o fetiță pe care vor să o numească Olivia.

La un moment dat, cei doi vor organiza și cununia religioasă, precum și botezul fiicei lor, însă vor stabili mai multe detalii atunci când va veni timpul.

După cununia civilă, cei doi au organizat o petrecere la un restaurant din Baia Mare. Atât mirii, cât și invitații s-au simțit bine.

“Am făcut o petrecere la un restaurant din Baia Mare. A fost super drăguț, lumea s-a simțit bine, am dansat, ne-am distrat și am mâncat, după care am mers acasă și am dormit.

Cununia religioasă va urma, le luăm pas cu pas. De asemenea, urmează și botezul Oliviei, dar o să vedem cum ne organizăm la momentul respectiv.”, a mai declarat prezentatoarea de la Hello Chef.