Roxana Buzoiu de la Puterea Dragostei vrea să participe la Survivor România: „Dacă știți unde se fac înscrieri spuneți-mi”

Fosta concurentă de la emisiunea Puterea Dragostei este gata pentru o nouă experiență. Aceasta vrea să participe la Survivor România, sezonul al treilea.

Roxana Buzoiu vrea să meargă la Survivor România

Întrebată de fani despre această emisiune, aceasta nu s-a ferit să recunoască faptul că ar fi mai mult decât fericită să meargă la acest show.

Mai mult decât atât, ea a întrebat dacă știe cineva unde se poate înscrie sau dacă este necesară completarea unui formular pentru a se putea duce la și să facă parte din concurenții următorului sezon.

„Păi mi-aș dori din toată inima mea, așa că dacă știți unde se fac înscrieri sau un formular spuneți-mi că vreau să fiu acolo”, a spus Roxana Buzoiu pe Instagram, în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri.

Roxana Buzoiu, dezvăluiri despre vânătăile de pe corpul său

Tot pentru a le răspunde fanilor la curiozități, a vorbit și despre vânătăile pe care le are pe corpul său și care i-au făcut pe admiratorii ei să se întrebe chiar dacă aceasta este victima violenței domestice.

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a explicat că aceasta are o condiție genetică de a se învineți foarte ușor, din cauza lipsei de calciu.

Mai mult, ea a precizat și că mama sa are aceași problemă: se învinețește imediat, și la cea mai mică atingere.

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei: „Este genetic, din păcate”

„M-am săturat să-mi tot spuneți că am 10000 de vânătăi pe mine. Ok, am, mă învinețesc foarte ușor și am lipsă de calciu, mama mea se învinețește extrem de repede și ea la rândul său, deci este genetic, din păcate”, a mărturisit aceasta, pe rețelele de socializare.

Mai mult, ea a făcut un apel la fanii săi pentru a nu mai face acuzații la adresa partenerului ei de viață, pentru că vânătăile au cu totul altă explicație.

Ea și-a asigurat fanii că este într-o stare de sănătate foarte bună și nu are niciun fel de problemă.

„Încetați să insinuați că iubitul meu îmi face asta că sunteți penibili rău unii dintre voi. Sunt ok, stați liniștiti”, a mai scris Roxana Buzoiu.