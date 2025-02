Roxana Chiperi, mărturie sfâșietoare la Survivor România 2025: „Totul s-a prăbușit și am fost dată la un centru de plasament. A fost primul mare șoc al vieții mele”. Exclusiv

Roxana Chiperi, una dintre concurentele care luptă în Republica Dominicană, la Survivor România 2025, și-a deschis sufletul și a povestit drama care i-a marcat viața.

Crescută fără iubire și abandonată chiar de cei care ar fi trebuit să o protejeze, Roxana a trăit o copilărie plină de suferință.

ADVERTISEMENT

Cine este Roxana Chiperi de la Survivor România 2025?

“Povestea mea a început, culmea, în familie. Dar la 13 ani, totul s-a prăbușit și am fost dată la un centru de plasament. A fost primul mare șoc al vieții mele. Atunci am înțeles că nimeni nu mă vrea. Tata ar fi vrut să mă ia, dar restul familiei s-a opus. De atunci, el a dispărut din viața mea. Nu m-a căutat niciodată, nu cred că i-a păsat de mine. Nu cred că s-a întrebat măcar o dată dacă mai trăiesc”, a mărturisit Roxana, cu lacrimi în ochi.

“Soțul meu Alex am zis că este pâinea lui Dumnezeu și am luat-o eu pe toată”

Singura rază de lumină în copilăria ei a fost străbunica, singura care i-a oferit dragoste adevărată. „M-am simțit iubită cu adevărat doar de străbunica mea care a avut grijă. Si care spun că acum este îngerul meu. Iar acum, simt că soțul meu este a doua persoană care mă iubește cu adevărat atât de pur și de necondiționat. Soțul meu Alex am zis că este pâinea lui Dumnezeu și am luat-o eu pe toată”, mai spune ea.

ADVERTISEMENT

Povestea Roxanei este una despre durere, despre abandon, dar și despre forța incredibilă de a merge mai departe. O lecție de viață care arată că, uneori, cei mai puternici oameni sunt cei care au supraviețuit celor mai mari suferințe.

Roxana continuă luptă la Survivor România 2025, show difuzat luni-miercuri de la 21:30, la PRO TV și în avans pe Voyo.

ADVERTISEMENT

remiera pe 3 februarie, de la ora 20:30, pe PRO TV și VOYO. Cei 20 de concurenți din noul sezon Survivor România 2025 sunt Adi Coșeru, Adina Gache, Alex Furman, Alexia Preda, Bitză, Cristian Marinescu, Darius Măcinic, Diana Ursu, Diandra Mogă, Dorian Afro, Ema Kovacs, Francesca Chebuțiu, Ina Shan, Larisa Popa, Mario Longa, Roxana Chiperi, Sebastian Coțofană, Silvia Gherasim, Uwe dai Măcinic și Vasile Petrovschi.

Roxana Chiperi și Ema Kovacs, divergențe la Survivor România 2025?

. Concurenta ne declara, într-un interviu recent, că a avut divergențe cu Roxana.

ADVERTISEMENT

“Cumva, fiind la început de joc, cred că trebuia să ne acordăm credibilitate toate și să ne lăsăm să ne arătăm atuu-rile. Când ești acolo, în competiție, sub presiunea emoțiilor, parcă te simți mult mai puternică. Acolo trăiești totul foarte intens, simți altfel dezamăgirea, fiecare punct pe care îl câștigi sau pierzi.

Am găsit un sprijin în Diandra și Alexia. Imi doresc ca parcursul lor la Survivor să fie cât mai lung și să ajungă până în finală. Sunt mândră că fetele cu care eu am plecat de acasă, cunoscându-le ca prietene, acolo au ajuns să meargă mai departe, în competiție. Cu Roxana am avut niște divergențe, noi două avem un ton grav, chiar dacă nu ne certam, însă părea că am țipa una la cealaltă”, ne-a declarat Ema, recent.