Roxana Ciuhulescu a trecut prin momente de groază. Soțul vedetei s-a răsturnat cu mașina

Roxana Ciuhulescu a trecut prin momente de groază în urmă cu foarte puțin timp. Silviu Bulugioiu, s-a răsturnat cu mașina în timp ce făcea o demonstrație la un eveniment desfășurat în weekend.

Roxana Ciuhulescu, clipe neplăcute. Soțul fostei prezentatoare a făcut accident la o cursă

Roxana Ciuhulescu a avut parte de câteva clipe neplăcute, fiind de față la întregul moment. Fosta concurentă de la Survivor România, care a făcut parte din echipa organizatorică, a explicat prin ce a trecut partenerul de viață.

ADVERTISEMENT

„M-am speriat foarte tare pentru că l-am văzut răsturnându-se și a rămas cu roțile picate. Eu în momentul acela comentam despre campionat, despre faptul că Silviu a realizat traseele pentru etapă, povesteam despre mașină, că e un pilot cu multă experiență.

În momentul în care am văzut că s-a răsturnat am zis că mor, am aruncat microfonul și m-am dus val vârtej. Îmi tremurau foarte tare picioarele. Îmi era teamă că nu și-a strâns bine centurile și să nu aibă probleme la gât.

ADVERTISEMENT

Noi fiind foarte înalți, cabina e destul de îngustă, dacă centurile nu sunt strânse bine te duci în cap, dar fiind un pilot cu multă experiență nu a făcut asemenea greșeală”, a povestit vedeta pentru .

Roxana Ciuhulescu, prezentă la Campionatul Național de Off Road

Roxana Ciuhulescu a mai menționat că partenerul de viață, Silviu Bulugioiu, a trecut rapid peste moment și a reluat cursa de la start. a dezvăluit că-i venea să-și ia la bătaie soțul.

ADVERTISEMENT

Evenimentul neplăcut a avut loc în a etapa a cincea a Campionatului Național de Off Road, care s-a desfășurat zilele acestea la Șotânga, în județul Dâmbovița.

Cursele au început joi, 8 septembrie, și s-au încheiat duminică, 11 septembrie 2022. 6 clase consacrate, Standard, Challenge, Open, SSV, Extrem și Hobb, i-au purtat pe concurenți în cea mai tare experiență Off Road!