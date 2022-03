Roxana Ciuhulescu, dezvăluiri despre copilărie. Ce i-a lipsit fostei concurente de la Survivor: „Am rămas cu dureri nevindecate”

Roxana Ciuhulescu de la Survivor România 2022 este o persoană puternică și ambițioasă, dar recunoaște că a rămas cu răni nevindecate de-a lungul timpului, mai ales din copilărie. Durerile ei sunt alinate de iubirea pentru familie.

Roxana Ciuhulescu, dezvăluiri despre copilărie

spune că pentru ea este o adevărată provocare să fie iubită, mamă, persoană publică, dar și consilier ministru. Vedeta simte că nu mai are suficient timp pentru toate.

Roxana Ciuhulescu a mai spus că familia este cea mai mare slăbiciune a ei. Deși nu multe persoane știu acest lucru, blondina a avut o copilărie dificilă. A rămas marcată de momentele grele prin care a trecut.

„Cea mai mare slăbiciune a mea rămâne familia. Puțini știu că am avut o copilărie grea, cu multe lipsuri, crescută în creșă și la grădiniță săptămânală, iar trecutul a lăsat o amprentă grea.

Nu vreau să stârnesc empatii, sunt doar unul din milioanele de copii crescuți cu cheia de gât dar…. Apoi a urmat decesul tatălui meu, pe când eu eram doar un copil de 11 ani, iar el un tânăr de 37 ani.

Golurile acestea, nu vor putea fi umplute niciodată. Am rămas cu dureri nevindecate. Prin prisma acestora, pentru mine, familia este cel mai prețios lucru pe care l-am dobândit de la Dumnezeu și sunt recunoscătoare.”, a declarat Roxana Ciuhulescu pentru .

De asemenea, vedeta a mai spus că i-a fost foarte greu să se descurce cu dorul de cei dragi la Survivor. În același timp, fosta prezentatoare de la ProMotor a realizat că familia și sănătatea sunt cele mai importante.

„Odată cu participarea mea la Survivor, lucrurile acestea s-au acutizat, iar câtă vreme am fost acolo, am fost chinuită, m-am uscat de dorul alor mei!

Am realizat, încă o dată, că cele mai mari valori în lumea asta sunt familia și sănătatea. Nu ai astea, nu ai nimic, ești sărac! Nu mi-aș dori niciodată să mă descotorosesc de aceste slăbiciuni’, altfel n-aș mai fi eu, n-aș mai fi același om.”, a mai spus ea.

„De-a lungul timpului, am făcut o grămadă de lucruri atipice”

a vorbit și despre lucrurile mai puțin obișnuite pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Cu mulți ani în urmă, deși era gata să se înece în mare, și-a depășit temerile și a practicat mai multe sporturi acvatice.

„De-a lungul timpului, am făcut o grămadă de lucruri atipice, le-aș denumi eu. Alții le spun curajoase. Am avut curajul să-mi depășesc temerile de apă, după ce la 19 ani era să mă înec în Marea Neagră.

Am făcut 3 școli de scafandri, schi nautic, am fost la mari adâncimi cu echipament alimentat de la suprafață, sărituri din elicopter în mare cu forțele speciale.

Însă, acestea nu sunt singurele. Am fost în teatru de operațiuni, în Afganistan. Am făcut o școală de elicoptere, am zburat cu MiG-ul 21 LanceR, dar și cu IAR 99 Șoim si am testat orice vehicul inventat și neinventat.

Iar lista continuă, nu cred că există vreo femeie, în România, care să mă bată la capitolul palmares.”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

Roxana Ciuhulescu ar mai repeta dacă ar fi fost mai tânără, dar acum competiția este mult prea dificilă, mai mult decât poate duce.

În schimb, vedeta spune că i s-ar potrivi o emisiune auto, fiind moment ce este foarte pasionată de acest domeniu. De altfel, domeniul auto a ajutat-o să devină cunoscută în lumea televiziunii.

Roxana Ciuhulescu, despre rolul de mamă

Vedeta este mamă a doi copii, iar diferența de vârstă dintre cei doi este de zece ani. Întrebată cum se înțeleg cei doi, Roxana Ciuhulescu a spus că există și momente mai puțin plăcute între ei.

„Uneori, dacă avem o zi bună, sora mare mai citește și câte o povestioară frățiorului mai mic. Anei îi sunt recunoscătoare, m-a ajutat mult în primii doi ani, a fost ca o mămică în miniatură. Acum, fiecare vârstă are provocările ei și le tratăm ca atare.

Adolescența ei este diferită de a mea. Eu am făcut sport de performanță, mă împărțeam doar între școală și sport, n-aveam timp de nimic altceva. Și este mai bine că a fost așa.”, a explicat vedeta.