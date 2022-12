Roxana Ciuhulescu regretă experiența Playboy! Câți bani a câștigat pentru fotografiile fierbinți: ”O sumă frumușică”

Roxana Ciuhulescu se numără printre femeile de succes ale României, iar lucrul acesta nu-l spunem noi, ci CV-ul ei bogat, care a îmbrățișat, de-a lungul timpului, numeroase proiecte și activități de tot felul. Ca fiecare om, prezentatoarea TV are, desigur, anumite regrete. Roxana Ciuhulescu nu are probleme atunci când trebuie să-și asume acțiunile din viață. Cu toate acestea, celebra prezentatoare TV a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre perioada în care a pozat pentru Playboy, dar și despre dorința ei de a avea încă un copil.

Roxana Ciuhulescu regretă că a pozat în Playboy! Câți bani a câștigat pentru pictorialul nud

În anul 2001, Roxana Ciuhulescu, înaltă, focoasă și cu forme apetisante, la vremea aceea posesoarea celor mai lungi picioare din România, accepta oferta de a poza în Playboy, complet goală și lipsită de inhibiții. Anii au trecut, iar prezentatoarea TV ne-a mărturisit, în exclusivitate, că nu este sigură că ar mai repeta experiența, dacă ar putea să dea timpul înapoi. De asemenea, Roxana ne-a vorbit și despre banii pe care i-a câștigat la momentul respectiv, în urma pictorialului incendiar.

ADVERTISEMENT

Cu ajutorul lor a reușit să-și cumpere un apartament, însă a avut și anumite regrete. Nu îi este rușine că a pozat în Playboy, iar fiica ei deja știe despre acest aspect din viața mamei sale. că nu a fost atât de încântată de pictorial, din cauza faptul că, pe vremurile acelea, nu existau mijloace de prelucrare a fotografiilor.

„Playboy a fost o experiență în viața mea, în anul 2001. La vremea respectivă a fost o mare tentație pentru mine. Nu aveam obligații, nu eram căsătorită, nu aveam copii, arătam bine. Arăt bine și acum, dar nu mi-aș mai dori să fac asta. Am regretat puțin experiența, pentru că la vremea respectivă nu exista retuș, nici Photoshop. A fost o experiență care, recunosc, mi-a adus o sumă frumușică, mi-am cumpărat un apartament atunci.

ADVERTISEMENT

A fost un lung șir de experiențe. Am pozat, apoi au urmat diverse evenimente după lansarea coperții. Cine era pe copertă, era starul lunii. N-aș mai repeta experiența, totuși am 44 de ani. Acum sunt într-o altă etapă a vieții mele. Când vor crește copiii mei, vor vedea revista. Fata mea știe deja de Playboy. Dacă aș da timpul înapoi, nu știu dacă aș mai face treaba asta”, a spus Roxana Ciuhulescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Nu-și mai dorește un al treilea copil

Deși acum ceva timp a povestit, în presă, că nu exclude varianta de a deveni mamă pentru a treia oară, Roxana Ciuhulescu a mărturisit, pentru FANATIK, contrariul. Prezentatoarea TV a declarat că nu se mai simte în stare să mai aducă pe lume și al treilea copil, dat fiind faptul că are 44 de ani în prezent. Cu toate acestea, are o admirație deosebită pentru femeile care au devenit mame de mai multe ori, iar aici ne-a vorbit despre Anca Serea și Nicoleta Luciu.

ADVERTISEMENT

„Viața de mămică… nu mi se pare greu să împarți iubirea la doi. Am o admirație deosebită pentru Anca Serea și pentru Nicoleta Luciu. Mă întrebam mereu cum poți să-i îmbrățișezi pe toți, cu numai două brațe. Pentru mine, familia este cea mai importantă, îmi iubesc enorm copiii, mi-a dat Dumnezeu și un soț minunat, doi copii sănătoși.

Mi se pare cel mai frumos lucru, să ai copiii sănătoși, mai ales că văd și alte familii cu copii cu probleme, e greu tare pentru un părinte să ai un astfel de copil. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a hărăzit. Soțul meu e sufletul meu pereche, ne înțelegem foarte bine, comunicăm tot timpul.

ADVERTISEMENT

Viața devine parcă din ce în ce mai nebună, nu există dimineață sau noapte în care să nu-mi strâng în brațe soțul și să nu-mi sărut copiii. Sunt norocoasă, ei sunt cea mai mare avere a mea. Pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu.

ADVERTISEMENT

Nu exclud varianta de a deveni mămică pentru a treia oară, dar am 44 de ani și cred că este cam târziu, totuși. Cred că toate lucrurile se fac la timpul lor. M-a pus pe gânduri situația din Ucraina, situația economică. Nu e ușor nici să crești un copil, darămite doi, trei. Nu mă mai simt fizic în stare, am o vârstă, îl am de crescut pe Cezar, de 4 ani, fetița are 14 ani și cred că suntem bine cum suntem acum”, a spus Roxana, în exclusivitate pentru FANATIK.

Copilărie marcată de bullying din cauza înălțimii

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Roxana Ciuhulescu se numără printre cele mai înalte femei din România. Dacă acum se simte bine în pielea ei, vedeta ne-a povestit că, în copilărie, lucrurile au stat cu totul diferit.

Din cauza înălțimii, Roxana Ciuhulescu a fost batjocorită de copii și pusă la zid de multe ori. Din fericire, timpul a trecut, iar maturitatea a făcut-o să înțeleagă faptul că înălțimea îi poate aduce și avantaje de tot felul.

„Tatăl meu avea 2.02m, a jucat baschet de performanță. Mama mea măsoară 1,80, noi, copiii, suntem și noi înalți: fratele meu are 2.01m, eu am 1.92m. Eu am practicat handbal, fratele meu a făcut hochei.

Toată copilăria mea am fost complexată din cauza înălțimii. În zilele noastre mai sunt femei înalte, dar pe vremea mea, eu eram o excepție. M-a chinuit destul de tare chestia asta, pe vremea respectivă exista bullyingul. Au fost și dezavantaje să măsor 1.92.

Atunci când călătoresc cu avionul e foarte greu, nu am spațiu suficient la picioare, haine îmi găsesc, la fel, foarte greu. Le fac pe comandă aproape de fiecare dată. Când mai plec în deplasări, în călătorii, patul nu măsoară mereu 2 metri, am picioarele jos din pat uneori. Mă simt bine în pielea mea, asta e cel mai important și faptul că sunt sănătoasă. Am avut și poreclă în copilărie, antrenorul de handbal îmi spunea Ciucurică”, a mai spus Roxana.

Cea mai mare durere din viața Roxanei – pierderea prematură a tatălui

Pentru că nu există om cu viață perfectă, inclusiv Roxana a avut parte de drame care au marcat-o pentru totdeauna. În exclusivitate pentru FANATIK, vedeta a povestit despre pierderea tatălui său, pe vremea când avea numai 10 ani.

„Cel mai greu moment din viața mea a fost când mi-am pierdut tatăl, în 89. Avea numai 37 de ani, eu aveam 10 ani. Am depășit foarte greu acel moment, am suferit cumplit și îmi este dor și astăzi de el. Am fost orfani de tată și pentru mine, fratele meu, Felix, care e cu 6 ani mai mare decât mine, a fost ca un tată”, a mai punctat Roxana.

„Totul s-a întâmplat spontan!”

A trecut printr-un mariaj eșuat, dar nu și-a pierdut speranța că, într-o zi, fericirea va ajunge și la ușa ei. , dar și cum a început povestea de iubire dintre ei.

„Pe soțul meu l-am cunoscut în lumea asta a off-road-ului, acum câțiva ani. S-a legat o prietenie între noi, ulterior am devenit membru al clubului. Atunci amândoi eram căsătoriți, nu exista mai mult decât o prietenie între noi, însă totul s-a întâmplat spontan.

Am divorțat, m-am mutat cu fata…A fost o schimbare majoră în fața mea, mi-a murit bunica atunci și m-am simțit foarte singură. Colegii au fost lângă mine, m-au ajutat în perioada aceea, a fost o mare povară. După ce am reușit să pun punct unei căsnicii care nu mai funcționa de 8-9 ani, am zis că trebuie să-mi refac viața. Am avut curaj, ne-am îndrăgostit și a apărut rapid Prâslea, (n.r. – Cezar, fiul vedetei) așa cum îi zicem noi și cred că în viață, dacă nu riști, nu câștigi. Acesta este unul dintre principiile mele. Mi-au plăcut mereu riscurile”, a mai mărturisit Roxana.

Roxana Ciuhulescu urăște să gătească

Și, pentru că tot se apropie Sărbătorile de Iarnă, ne-am dorit să știm ce planuri are Roxana Ciuhulescu, de Crăciun și Revelion, dar și dacă se pricepe la gătitul preparatelor tradiționale.

„Sărbătorile de Iarnă le voi petrece acasă, avem o casă undeva în Argeș. Suntem mereu în familie, sigur o să avem brad. Nu o să gătesc, urăsc să fac asta, am două mâini stângi în bucătărie. Nu sunt mâncăcioasă, dar dacă trebuie să gătesc, o fac. În pandemie a trebuit să deschid cărțile de bucate! Nu îmi place, pur și simplu. Mai bine conduc mașini! Din preparatele tradiționale, iubesc șoriciul și cozonacul, care este preferatul meu.

Sărbătorile de anul trecut le-am făcut alături de fratele meu. Ai mei stau în Italia, la Roma. Noi am petrecut zilele noastre de naștere acolo, am făcut o petrecere în comun. Vom fi, probabil, acasă de Crăciun, dar de Revelion vom vedea ce facem, avem câteva variante, una dintre ele este în Deltă, să vedem un resort frumos. La munte sigur nu mă voi duce, pentru că este balamuc. De regulă, noi mergem la schi atunci când nu e multă lume”, a conchis Roxana Ciuhulescu, pentru FANATIK.