Roxana Ciuhulescu s-a îngrășat nouă kilograme după Survivor! De ce nu reușește să mai slăbească

Roxana Ciuhulescu s-a îngrășat de când s-a întors acasă, de la Survivor România 2022. Vedeta ne-a povestit că în competiție a slăbit șapte kilograme, iar de când s-a întors acasă a pus înapoi nouă.

Roxana Ciuhulescu se luptă cu câteva kilograme în plus, după ce a fost la Survivor

Cele două kilograme în plus o deranjează și nu reușește să le dea jos. Sport, așa cum își dorește, nu poate face din cauza problemei pe care o are la genunchi. Anul acesta va trebui să se opereze.

“Am slăbit 7 kilograme la Survivor și am pus 9… și cele 2 kilograme în plus nu reușesc să le dau jos. Nici n-am făcut foarte mari eforturi din cauza piciorului. În rest sunt bine, m-am întors la job, îmi bat capul zi de zi. Fac și sport, dar doar anumite tipuri de exerciții.

Fac fizioterapie la Câmpina, la Profesorul Decebal. Dar acum n-am mai fost, de când am început job-ul n-am mai putut ajunge. Făceam 3 ore pe drum, o oră jumătate dus, una întors, și 3 ore de terapie.

“Am ruptură de ligament încrucișat, am meniscurile praf, trebuie reconstruită încheietura cu totul”

Însemna să plec direct de la serviciu direct la Câmpina și nu ajungeam oricum la timp. 3 ore de terapie, încă o oră jumătate pe drum înapoi, ajungeam la 22.30-23.00 acasă. Nu mai pot, cad în freză.

Am fost la un alt medic, undeva anul acesta trebuie să mă operez. Nu scap. Am ruptură de ligament încrucișat, am meniscurile praf, trebuie reconstruită încheietura cu totul, toată articulația. Asta să fie cea mai mare belea… (zâmbește – n.r.)”, a declarat Roxana Ciuhulescu pentru FANATIK.RO.

Roxana Ciuhulescu, despre experiența la Survivor România 2022

Pe lângă foame, condiții grele, frig, dorul de copii a fost cel mai greu de suportat pentru Roxana. Vedeta nu a stat niciodată atât de mult timp departe de Ana și Cezar. La întoarcerea acasă, cel care s-a bucurat foarte tare să o vadă a fost însă micuțul Cezar. Ana, a avut o altă reacție.

“Când am venit acasă… Ana a fost ușor dezamăgită că am ieșit mai devreme decât mi-am propus. Probabil că nu mai avea cu ce să se laude la liceu. A fost cam desumflată. Dar cel mic, Cezar, în schimb, când m-a văzut… a fost o explozie de bucurie. Mi-au dat lacrimile, jur.

Nu am stat niciodată atât de mult departe de ei. Cel mai mult cred că am stat 5 zile departe de ei. A fost o perioadă foarte grea și am suferit foarte mult. Pe lângă nelipsuri, pe lângă foame, pe lângă frig, pe lângă insectele care ne ciupeau…

Aceste insecte ciupeau mereu, dar la apusul soarelui deveneau isterice. Într-o noapte m-am trezit și cu o ditamai tarantulă pe față. A fost exact în noaptea în care a fost lună plină. Era atâta lumină în baracă, că nu aveam acoperiș.

Am simțit ceva care mă gâdila pe față, inițial am crezut că e o șuviță, și când am dat cu mâna și a zburat… am văzut ditamai păianjenul. Nu m-am speriat așa tare. Dacă era Tonciu cred că urla… Doamne!

În schimb mi-a fost frică de scorpioni și de șerpi. Am văzut, dar nu s-a atins niciunul de mine. Și oricum eram îmbrăcată, am pus pe mine tot ce aveam în rucsac, mai puțin chiloții de rezervă.

Dar în rest, toate hainele le-am pus, și pelerina că noaptea era umezeală, că eram în junglă. Dimineață când ne trezeam totul era ud. Din cauza asta nici nu reușeam să facem focul pentru că lemnele erau ude. Acolo, după amiază pătrundea soarele, a mai declarat Roxana.

Roxana Ciuhulescu s-a îngrășat 9 kilograme după Survivor

Roxana și colegii ei de la Faimoși au pierdut destul de multe jocuri în fața Războinicilor. O bună perioadă Faimoșii au mâncat cocosul pe care și-l găseau în junglă, căci mâncare nu primeau.

“Toalete nu aveam. Mergeam în junglă. Mai nasol a fost, din punctul meu de vedere … știi că nuca de cocos fresh te strică la stomac, te face praf. Te deshidratai în permanență. Și căldura aia…

De asta am și slăbit atât de mult într-un timp atât de scurt. Și, când nu câștigam nimic, mâncam numai nucă de cocos”, ne-a mai spus Faimoasa.

Soțul Roxanei, nevoit să-i ascundă mașina după ce aceasta a plecat la Survivor

, a rămas singur acasă cu cei doi copii. Bărbatul s-a descurcat de minune!

“Cu 2 copii n-a fost prima dată când am fost singur. Fiind o chestie care-mi place… n-a fost un efort. Lipsa sufletului pereche a fost… Este atât de ciudat în momentul în care ești acasă înconjurat de toate lucrurile ei și toate lucrurile comune, și totuși ea nu e. Nu poți să iei legătura cu ea. E o senzație foarte neplăcută și pe care n-o doresc nimănui”, ne-a spus Silviu.

“Silviu a fost nevoit să ducă mașina mea de acasă pentru că Cezar o vedea zilnic și zicea ‘mama, e acasă’, în timp ce Silviu îi explica că mama e la serviciu. Era o suferință pentru el. În fiecare zi întreba”, l-a completat Roxana.

“A trebuit să ascund mașina. Am dus-o la un service și am lăsat-o acolo, după 2 zile de la plecarea Roxanei”, a mai spus soțul vedetei.

Roxana Ciuhulescu se mută în casa nouă după Paște

Faimoasa și soțul ei își doreau de ceva timp , mai mare, iar propunerea Survivor a venit la momentul potrivit. Aveau deja o sumă de bani, iar cu ce a mai câștigat vedeta în competiție au reușit să cumpere o casă. Cei doi speră să se mute după Paște.

“Vrem să ne mutăm dintr-o casă în altă casă. Ne doream să facem o schimbare de ceva vreme, și, ca un făcut, vin toate la un loc. Noi ne pregăteam să ne luăm casă și a venit propunerea Survivor, am zis ‘hai să vedem’.

E o casă completă, doar că mai sunt câteva finisări. Apoi ne mutăm în ea. Sperăm că în maximum două luni și jumătate. Ne dorim să schimbăm puțin anumite obișnuițe și vrem să fie o casă nou-nouță – asta are ceva ani de deja – care implicit să schimbe și karma”, ne-a mai declarat Silviu.