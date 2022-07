Roxana Ciuhulescu se mută în casă nouă. Cum arată locuința fostei concurente Survivor România

Fosta prezentatoare a emisiunii ProMotor se mută în casă nouă cu soțul și cei doi copii. Vedeta așteaptă cu sufletul la gură ziua cea mare în care va locui sub un alt acoperiș, după ce timp de 5 ani a stat cu chirie.

Roxana Ciuhulescu și-a cumpărat casă. Fosta concurentă de la Survivor România a spus cum arată

Roxana Ciuhulescu a anunțat că a vrut să cumpere locuința în care stă în momentul de față doar că proprietara s-a răzgândit pe ultima sută de metri. În felul acesta vedeta s-a văzut nevoită să caute alte opțiuni.

ADVERTISEMENT

Din fericire, și-a construit casa mult visată, o locuință pe pământ care nu va fi foarte mare. Este un spațiu pentru care fosta prezentatoare TV a muncit enorm și în care și-a pus toate speranțele.

„Abia așteptăm să ne mutăm în casa noastră. Nu e deloc simplu, în ultima vreme am fost extrem de ocupați, îngrijorați, stresați, etc, că nu s-au potrivit toate cum am crezut noi.

ADVERTISEMENT

Dar vorba aia, nu construim case în fiecare zi și mai avem dreptul să și greșim. E o căsuță nu foarte mare, nu e nici foarte mică, e o casă pe pământ.

E o casă pe care ne-o permitem și pentru care am muncit, ne-am făcut speranțe, iluzii, am visat la ea. Suntem pregătiți”, a declarat vedeta pentru .

ADVERTISEMENT

Roxana Ciuhulescu, modestă în privința casei

Roxana Ciuhulescu urmează să se mute în propria casă în următoarea perioadă, precizând că este o locuință în care va exista doar strictul necesar pentru că nu se numără deloc printre persoanele care adoră opulența.

Spațiul dispune și de un petec de pământ, perfect pentru o curte mică, dar frumoasă pentru cei doi copii. Fiica vedetei are deja 14 ani, în timp ce fiul împlinește pe 12 iulie frumoasa vârstă de 4 ani. În această zi este aniversat și .