Video. Fiica Roxanei Ciuhulescu a împlinit 14 ani: „Am sărbătorit ca în povești, trei zile și trei nopți”

Roxana Ciuhulescu este o femeie puternică și a demonstrat acest lucru de nenumărate ori. Pentru ea nu există activități pentru bărbați și femei și nu se dă în lături de la niciun fel de experiență.

Când vine vorba de cei doi copii ai săi, fosta concurentă Survivor recunoaște că îi sunt slăbiciune. Ana Cleopatra, fata cea mare a Roxanei Ciuhulescu, a împlinit 14 ani chiar în ziua Valentine’s Day și a fost sărbătorită ca o adevărată prințesă, timp de mai multe zile.

„Am sărbătorit ca în povești”

Roxana Ciuhulescu a fost invitată, marți, în emisiunea Vorbește lumea și a dezvăluit că pentru ea ziua de Valentine’s Day are o dublă semnificație. În urmă cu 14 ani, chiar pe 14 februarie, a venit pe lume Ana Cleopatra.

„Pentru mine, Valentine s Day a devenit de 14 ani ziua fetiței mele. S-a născut pe 14 februarie, la ora 14:02. Am sărbătorit, așa, ca în povești, trei zile și trei nopți. Cum 14 a picat luni, am început de sâmbătă cu prietenii și colegii. Ieri am mai scos-o un pic.”,

Pe contul său de Instagram, Roxana Ciuhulescu a publicat un videoclip emoționant dedicat fiicei sale, în care a inclus imagini de când Ana Cleopatra era încă un bebeluș.

„Păpușica mea era atât de dorită și atât de des am visat-o! Știam că va fi fetiță, am simțit de la început. Și mai știam ceva, că o voi boteza Cleopatra, Ana fiind numele bunicii.

Când plângea gâgâlicea mea, îi distingeam glasul și plecam cu perfuzia după mine, la bebelusherie. Sunt 14 ani de atunci, ea a crescut și eu mă topesc de dragul ei.”, a scris Roxana Ciuhulescu în descrierea videoclipului.

Roxana Ciuhulescu: „Copiii mei au fost cadouri pentru tații lor”

Vedeta se află la a doua căsătorie. După divorțul de primul soț, Mihai Ivănescu, Roxana Ciuhulescu l-a întâlnit pe Silviu Bulugioiu, căreia i-a dăruit un băiețel.

Cezar Ioan a venit pe lume în 2018, de ziua tatălui lui. Astfel, Roxana Ciuhulescu spune despre copiii ei că au fost cadouri pentru părinții lor.

„Copiii mei au fost cadouri pentru soții mei. Nu mai este niciun secret că sunt la a doua căsnicie. Se zice că a doua oară tragi lozul cel mare. Fetița mea s-a născut de Valentine’s Day, iar băiețelul s-a născut de ziua soțului meu.”, a spus Roxana Cihulescu.

Soțul îi aduce Roxanei Ciuhulescu câte un trandafir în fiecare săptămână

Despre Silviu Bulugioiu, Roxana Ciuhulescu spune că este un bărbat romantic. De mai mult de patru ani, de când sunt împreună, vedeta primește săptămânal flori de la soțul său.

„Soțul meu e mai romantic. Și nu contează că este Valentine’s Day sau Dragobetele. Pentru noi Dragobetele este mai important, nu-mi plac sărbătorile astea importate din America. Soțul meu, în fiecare săptămână, îmi cumpără un trandafir. De ziua mea primesc exact câți ani am împlinit.”,