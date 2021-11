Fă cunoștință cu Roxana Condurache, actrița care a pus Hollywood-ul pe jar! Românca o joacă pe legendara Lauren Bacall! Galerie Foto

Roxana Condurache este, de ceva vreme încoace, o prezență constantă pe micile ecrane din România, fie că vorbim de aparițiile ei la IUmor, unde a ajuns până în semifinale și a impresionat cu umorul și zâmbetul ei, fie că vorbim de emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde, în repetate rânduri, a făcut show.

Cu toate acestea, dacă în ultimii ani a devenit relativ cunoscută în România, succesul ei de peste hotare este incontestabil, frumoasa actriță născută la Iași având roluri în filme jucate alături de nume mari ale cinematografiei mondiale.

Roxana Condurache, aleasă să o joace pe Lauren Bacall, la Hollywood

Roxana Condurache a debutat în lumea showbiz-ului în momentul în care a câștigat un titlu de miss în liceul pe care il urma la Iași, ea ajungând să profeseze apoi ca model. Atrasă de actorie, s-a mutat la București, iar succesul nu a întârziat să apară, fie că e vorba de roluri pe scenele teatrelor, fie că vorbim de producții internaționale de film.

Momentul în care a reușit însă să se facă remarcată a fost cel în care a jucat în filmul The Whistleblower, cel care i-a și adus o nominalizare la premiul Genie. Iar în filmul cu pricina a jucat alături de nume grele din cinematografie precum Rachel Weisz, Vanessa Redgrave, David Strathairn, Monica Bellucci sau Nikolaj Lie Kaas.

Succesul ei nu s-a oprit însă aici, iar Roxana Condurache a fost aleasă să o interpreteze pe Lauren Bacall, unul dintre sex-simbolurile hollywoodiene, în filmul biografic Bogie and Bacall, cel care spune povestea de dragoste între marea actriță și un alt simbol al cinematografiei americane, Humphrey Bogart.

Roxana Condurache, fotografii fierbinți, umor tăios

Roxana Condurache nu a fost distribuită degeaba în rolul lui Lauren Bacall, frumusețea cu care a fost înzestrată de natură fiind, fără discuție, una care să o pună în fruntea unui clasament în rândul actrițelor de la noi din țară. Lucru pe care, adeseori, îl și demonstrează, în fapt, pe rețelele de socializare, printre fotografiile cu artista fiind suficient de multe care să demonstreze că are forme perfecte.

Și, pe lângă fotografiile fierbinți de pe Facebook sau Instagram, Roxana Condurache nefiind deloc inhibată în unele poze, actirța a dovedit, în repetate rânduri, că are un umor remarcabil. Și, uneori, tăios.

Iar acest lucru l-a și demonstrat, fie pe scena , fie pe volgul pe care îl are, Roxana Condurache reușind, cu zâmbetul pe buze, să ironizeze crunt diverse personaje ale momentului. De altfel, acum un an, Roxana Condurache le ironiza crunt pe Bianca Drăgușanu și pe Loredana, comentând aparițiile celor două pe conturile lor de socializare.

Roxana Condurache: ”Senzualitatea este artă”

Când vine vorba de fotografiile fierbinți pe care le-a realizat, ca model, în ultima vreme, Roxana Condurache fiind solicitată și de anumite firme de lenjerie intimă pentru ședințe foto, a avut o explicație cât se poate de interesantă cu privire la expunerea sa.

”Senzualitatea este o artă, nu o invitație”, a scris Roxana Condurache pe conturile ei de socializare ca descrie a unei fotografii în care apare în lenjerie intimă, într-o ședință foto în Centrul Vechi al Capitalei.

Mai mult, alte fotografii, la fel de senzuale, făcute în zona cu pricina făcute de actrița de 32 de ani, mama a unui copil, au fost explicate la fel de inteligent, mesajul transmis, cu umor, de fiecare dată, de Roxana Condurache fiind unul care reclamă puterea și independența femeilor.

”De când sunt single, încerc tot felul de lucruri noi. Am văzut in Sex and the City ca draga noastra Carrie dated NY. Așa că m-a inspirat și am ieșit și eu la un date cu București. M-a plimbat pe străzi însorite, mi-a arătat clădiri pline de istorie și m-a scos și la o pizza. Ce pot sa spun. Date-ul perfect. Acum… o singură îndoială am… nu m-a sărutat, deci nu știu sigur dacă mă mai sună”, a mai notat Roxana Condurache în dreptul unor fotografii fierbinți.