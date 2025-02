Roxana de la Survivor România 2025 și-a confruntat tatăl după ce a fost abandonată. Luni seara, premiera noului sezon

Roxana Chiperi de la Survivor România și-a confruntat tatăl după ce a fost abandonată, iar FANATIK vine cu noi detalii, în exclusivitate, despre povestea ei dramatică de viață.

Noi detalii despre drama trăită de Roxana de la Survivor România. La 14 ani, și-a confruntat tatăl care a abandonat-o

Concurenta care începând de luni, 3 februarie 2025, va demonstra că este o luptătoare, a câștigat până acum multe lupte. Are multe bătălii duse în picioare, chiar dacă viața nu a fost tocmai miloasă cu ea.

ADVERTISEMENT

Nu de mult, Roxana și-a deschis sufletul pentru FANATIK, vorbind despre perioada petrecută la orfelinat, dezvăluind că nu a înțeles niciodată de ce a fost părăsită de părinți. Astăzi, venim cu noi amănunte din viața dramatică a concurentei.

Așa cum se știe deja, Roxana Chiperi a fost lăsată într-un orfelinat, dar toată durerea pe care o avea în suflet a transformat-o într-o forță incredibilă. Când era un copil, viața ei s-a schimbat radical. Totul a început cu despărțirea părinților ei, iar ea și fratele ei au căzut la mijloc. Tatăl ei a rămas indiferent, iar mama ei a plecat în Grecia, unde și-a văzut de viață ca și cum nu ar fi avut niciodată o fiică.

ADVERTISEMENT

„Reacția lui? Confuzie, șoc, neputință”

Pentru Roxana de la Survivor România, casă i-a fost un orfelinat, până la vârsta de 17 ani. Anii petrecuți acolo au fost foarte grei, dincolo de răutățile celorlalți copii, pentru că i-a lipsit dragostea părintească.

În timp ce alți copii se bucurau de căldura unei familii, Roxana învăța să răzbească de una singură. A prins un curaj atât de mare de a se bate cu viața, încât, la vârsta de 14 ani și-a confruntat tatăl.

ADVERTISEMENT

O confruntare care e și astăzi la capitolul „cel mai dureros moment al vieții”. Roxana a mers la locul unde lucra tatăl ei, iar când l-a găsit a vrut să îl asigure că nu își dorește niciun ajutor material sau explicații pentru că a abandonat-o. „Nu vreau nimic de la tine. Vreau doar să știi că azi este ziua mea și împlinesc 14 ani. Reacția lui? Confuzie, șoc, neputință. A fost un moment care a durut mai mult decât orice altceva. Ani mai târziu, l-am mai căutat, dar relația nu s-a legat. Încă aștept să fiu sunată de ziua mea”, dezvăluie Roxana, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cât despre relația cu mama ei, Roxana ne-a spus că a păstrat legătura, dar este una destul de rece. Toate greutățile au transformat-o, însă, într-o femeie puternică și .

ADVERTISEMENT

Roxana de la Survivor România 2025, atentă la fetele din competiție

Și pentru că de acum înainte o vom vedea la Survivor România, Roxana cum vede ea toată experiența

„Cred că sunt bună pe plan sportiv și social mă integrez bine în orice fel de grup. Mă adaptez ușor. Am făcut fitness de performanță, am concurat în multe locuri, am și reprezentat România în America acum niște ani buni. Și, după ce am terminat performanța în fitness, m-am apucat de cascadorie. Asta pe lângă jobul pe care îl am de instructor de fitness”, ne povestea Roxana Chiperi la începutul anului.

Tot ea a mai adăugat faptul că fetele pot fi mai periculoase decât băieții în competiție, ceea ce o va face foarte vigilentă.

Survivor România 2025 are premiera luni, 3 februarie, începând cu ora 20:30. Emisiunea va fi difuzată la Pro TV, de luni până miercuri, precum și pe platforma Voyo.