Florin Salam i-a făcut un cadou special partenerei lui de viață, Roxana Dobre, care a împlinit 34 de ani. Manelistul și-a surprins soția cu un cadou total neașteptat.

Interpretul de manele este un romantic incurabil și îi demonstrează acest lucru soției cu fiecare ocazie. Nici de data aceasta nu a făcut excepție, pentru că miercuri seară Roxana Dobre a fost luată prin surprindere.

Roxana Dobre a împlinit 34 de ani. Ce cadou special i-a pregătit Florin Salam soției sale

Florin Salam se poate considera un bărbat norocos. Este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din România, iar acasă îl așteaptă mereu .

Roxana Dobre este apreciată de partenerul ei de viață, care o surprinde de fiecare dată când are ocazia. De data aceasta, manelistul i-a oferit un cadou la care nu se aștepta.

Florin Salam și-a surprins soția cu un buchet uriaș de trandafiri roșii și albi, cu ocazia împlinirii vârstei de 34 de ani. Atunci când e vorba de ziua de naștere a partenerei sale, cântărețul chiar se priepe la cadouri.

Bruneta s-a simțit bine și s-a distrat alături de familie și prieteni, care i-au fost alături de ziua ei. Cu un machiaj și o ținută pe măsură, Roxana Dobre a strălucit seara trecută.

Betty, fiica lui Florin Salam, a surprins-o și ea pe Roxana Dobre. Tânăra a venit alături de câteva prietene de-ale brunetei și i-au cântat „la muți ani” soției manelistului. Bineînțeles, nu au uitat să aducă un tort imens.

Dacă surprizele de mai sus nu au fost suficient cât să surprindă pe toată lumea, finul Roxanei s-a gândit la ceva total neașteptat. Acesta i-a dăruit Roxanei o valiză plină cu bani, scrie .

Roxana Dobre, despre relația cu Florin Salam

a recunoscut că niciodată nu se ceartă cu soțul ei atunci când acesta vine de la concerte, spunând că „distracția e distracție”. În plus, bruneta are încredere în el și știe că o respectă foarte mult.

„De câte ori venea de la concertele lui, eu nu m-am certat cu soțul pe prostii. E vorba de respectul pe care îl are bărbatul față de femeia lui.

Un bărbat când își iubește soția, o iubește. Distracțiile lui sunt pur și simplu distracții și punct.

Asta nu înseamnă gelozie și îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am sentimentul de femeie frustrată și știu ce soț am și ce pretenții am de la mine și cum sunt eu ca femeie vizavi de mine”, a declarat Roxana Dobre la un moment dat, potrivit .

Florin Salam și Roxana Dobre sunt împreună din 2014, atunci când s-au întâlnit într-un club din Capitală. Cei doi își doresc să mai facă un copil împreună, mai ales frumoasa brunetă.