Roxana Dobre a rupt tăcerea. A vorbit despre presupusele infidelități ale lui Florin Salam: „Sunt distracții și punct”

Roxana Dobre a rupt tăcerea după ce presa tabloidă a scris în repetate rânduri legat de proasta relație pe care ar avea-o cu bărbatul ei, celebrul manelist Florin Salam.

Roxana Dobre, sătulă să audă că Florin Salam o înșală

Ziarele mondene au scris că cei doi s-ar fi certat de mai multe ori din cauza stilului de viață al cântărețului, dar mai ales din cauza infidelităților acestuia.

Roxana a spus că nu e nimic adevărat din ce a apărut prin ziare și că Florin știe să se distreze plus că ea nu este nicidecum geloasă.

„Distracțiile lui sunt pur și simplu distracții și punct. Asta nu înseamnă gelozie și îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am sentimentul de femeie frustrată și știu ce soț am și ce pretenții am de la mine și cum sunt eu ca femeie vizavi de mine”, a dezvăluit Roxana Dobre.

Nu-i place să fie comparată cu Fănica: „Dacă vreți să fiți răutăcioși, ar trebui să vă sfătuiți cu Dumnezeu”

Femeia a mai spus că niciodată nu s-a certat cu Salam pe nimicuri și că dacă au apărut probleme, ele s-au rezolvat prin comunicare.

„De câte ori venea de la concertele lui, eu nu m-am certat cu soțul pe prostii. E vorba de respectul pe care îl are bărbatul față de femeia lui. Un bărbat când își iubește soția, o iubește”, a mai spus vedeta.

Vedeta a spus că îi va purta numele lui Florin, pe care îl cheamă Stoianu. De asemenea, se arată extrem de deranjată de faptul că este deseori comparată cu fosta nevastă a manelistului, regretata Fănica, mama lui Betty.

„Haideți să nu mai facem comparații și dacă vreți să fiți răutăcioși, ar trebui să vă sfătuiți cu Dumnezeu, pentru că soarta și jumătatea nu le alegem noi”, a declarat în interviul pentru Antena Stars.