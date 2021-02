Roxana Dobrițoiu a fost bătută într-un restaurant din Capitală chiar de către Denisa Despa, pe care o considera prietenă. Manelista lua masa alături de mai mulți prieteni și a fost atacată pe neașteptate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântăreața a depus plângere penală împotriva dansatoarei, căreia îi aduce acuzații grave. Denisa Despa ar fi tras-o de păr pe artistă și ar fi lovit-o de mai multe ori, fiind salvată de cei cu care se afla la restaurant.

Nepoata lui Adi de la Vâlcea nu are de gând să treacă cu vederea această întâmplare și va lupta pentru ca agresoarea ei să fie pedepsită așa cum merită.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Roxana Dobrițoiu a fost bătută de Denisa Despa. „Mi-a dat cu sticla în cap”

Roxana Dobrițoiu a trecut prin clipe de coșmar din cauza unei bătăi în public. Agresoarea este Denisa Despa, dansatoarea preferată a maneliștilor, care ar fi atacat-o subit în timp ce se afla la un restaurant alături de prietenii ei.

Interpreta de manele a depus plângere penală și nu o va lăsa pe agresoare să scape nepedepsită din această situație. Totul s-a întâmplat în incinta unui local exclusivist din București, după informează spynews.ro, unde pot fi văzute mai multe imagini cu momentul.

ADVERTISEMENT

Nepoata artistului Adi de la Vâlcea este șocată de cele întâmplate și nu poate înțelege de ce Denisa Despa a apelat la un asemenea gest. Mai întâi, tânăra a tras-o de păr pe Roxana Dobrițoiu, după care a lovit-o cu piciorul în față.

Iar dansatoarea nu s-a oprit aici și a lovit-o cu o sticlă în cap, fapt ce i-a provocat o rană destul de vizibilă Roxanei. Din fericire, prietenii manelistei au intervenit la timp în această altercație.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De unde a pornit conflictul

Totul a început de la o petrecere la care Roxana Dobrițoiu nu a fost întâmpinată foarte bine de către o dimnișoară și nu a fost luată în seamă de prietena ei, Denisa Despa, atunci când i-a spus că nu se simte bine în preajma persoanei respective

A doua zi, Roxana a primit o amendă pentru zădărnicirea coronavirusului și nu înțelege de ce a fost singura dintre invitați care a trecut prin asta. Prietena ei nu i-a acordat atenție nici de data aceasta, iar de atunci nu au mai vorbit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„A trecut foarte mult timp, o lună și ceva, două. N-am mai vorbit cu Denisa, ne-am mai întâlnit din întâmplare o dată, dar n-am avut tangență. Am vrut să ies în oraș cu două prietene, ea nu era în grafic oricum, asta luni seara. După toate cele întâmplate mi-am dat seama că totul a fost regizat de ea. Sun convinsă că a vrut să vină în oraș după mine cu intenția de a se întâmpla ceva.

Am ieșit cu două prietene, prima dată ea a sunat-o pe una din ele să vină și ea după noi. Tipa respectivă m-a întrebat pe mine și i-am zis că nu am nimic cu ea, nu țin dușmănie, am fost ca surorile. Apoi Denisa i-a scris și celeilalte prietene ale mele și când a ajuns, ea i-a și spus prietenei mele „Aaa, nu ai vrut să vin”.

ADVERTISEMENT

După ce a venit la masă, s-a văzut că nu a vrut să vină din prietenie, din start a sunat-o pe Bianca și m-a pus pe videocall și au vrut să facă mișto de mine amândouă, ele luau în râs chestia asta cu acea amendă. Eu m a enervat foarte tare și am spus că pentru mine banii au valoare. Eu m-am certat cu această fată pe video, ea a făcut intenționat acest videocall ca eu să-mi ies din fire și să mă cert cu prietena ei și s-a enervat ea.

Eu i-am vorbit urât, într-adevăr și când am închis telefonul ea a sărit la bătaie și nimeni nu s-a așteptat la așa ceva, au venit și cei din spate și au încercat să o ia, dar tot dădea cu picioarele. Nu este prima dată, ea face asta mereu.

ADVERTISEMENT

Am ajuns la spital, a luat pur și simplu sticla și mi-a dat în cap. A spart un pahar și o farfurie, a fost un adevărat circ la acel restaurant. Eu cred că fata aceasta are o perioadă dificilă și nu mai face față cu propriul ei stres”, a povestit Roxana la Antena Stars.

Cântăreața a ajuns la spital după ce s-a ales cu capul spart și a mers la IML (Institutul de Medicină Legală), după care a depus o plângere la Poliție.

Întâmplarea a lăsat-o fără cuvinte pe Roxan Dobrițoiu, care nu s-ar fi așteptat niciodată să fie într-o astfel de situație, mai ales că între ea și Denisa Despa nu existau probleme și erau bune prietene.