Roxana, fosta nevastă a lui Liviu Guță, s-a recăsătorit la un an de la divorțul de manelist. Cum s-a afișat cu noul ei soț, Ciprian

Mare bucurie s-a așternut în viața fostei neveste a lui Liviu Guță, Roxana! Femeia de care manelistul a divorțat în urmă cu doar un an s-a recompus sufletește!

Roxana, fosta lui Liviu Guță, a devenit mireasă acum 3 săptămâni

Roxana s-a recăsătorit cu mai noul ales al inimii sale, Ciprian Negrea, cu care s-a afișat deja în mediul online. Vedeta este extrem de fericită cu noul ei statut, încercându-și norocul de femeie măritată după o căsnicie eșuată!

ADVERTISEMENT

Nunta fostei partenere a lui Liviu Guță , departe, așadar, de ochii curioșilor. Evenimentul a avut loc în urmă cu trei săptămâni, potrivit declarațiilor pe care aceasta le-a făcut pentru o publicație online.

„Sunt foarte bine acum. Am reușit să îl uit pe Liviu. Am mai vorbit cu el, dar nu pentru a ne împăcă. Avea câteva lucruri la mine pe care trebuia să le ia. Cred în continuare în iubire! M-am căsătorit acum trei săptămâni, am fost mireasă.

ADVERTISEMENT

După ce m-am măritat, Liviu mi-a urat casă de piatră și mi-a spus că se bucura pentru mine. Toate aceste lucrurile i le-a transmis surorii mele și cumnatului la o nuntă. Pe soțul meu îl cunosc de 15 ani. Am copilărit în același cartier”, a declarat Roxana

„M-am regăsit, m-am liniștit”

Roxana a stat o perioadă cu gândurile sale după . Și-a dorit să poată iubi din nou, să găsească acel bărbat care să nu o mai dezamăgească, alături de care să se simtă cu adevărat fericită.

ADVERTISEMENT

Pentru asta, Roxana și-a pus o dorință în biserică, în noaptea Crăciunului de anul trecut, iar ruga ei se pare că a fost ascultată, căci Dumnezeu i-a scos în cale omul de care avea nevoie.

„M-am regăsit, m-am liniștit și cred că atunci când ești recunoscătoare pentru ceea ce ai Dumnezeu îți da ceea ce îți lipsește”, a mai spus Roxana pentru sursa citată.