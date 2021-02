Roxana Ghiță, războinica de la „Survivor România 2021”, a avut un moment de slăbiciune și a dat de înțeles că vrea să părăsească competiția, fiind cu moralul la pământ din cauza situațiilor dificile la care a fost supusă.

Tânăra nu este deloc mulțumită de condițiile din cadrul emisiunii, iar oboseala și foamea și-au pus amprenta asupra psihicului și fizicului ei, moment în care a izbucnit în plâns.

Roșcata le-a spus colegilor că și-a pierdut motivația de a-și continua parcursul în reality show-ul de la Kanal D, însă a fost încurajată de o altă concurentă, care i-a transmis să nu se piardă cu firea și să meargă înainte.

Roxana Ghiță de la Survivor România 2021, în lacrimi. Vrea să părăsească competiția?

Roxana Ghiță, concurentă în echipa Războinicilor, este pe cale să părsească competiția sportivă din Republica Dominicană, după ce a clacat și a dezvăluit tot ce o nemulțumește legat de condiții.

Tânăra este înfometată și nu poate mânca orice i se oferă din cauza faptului că este vegană. Roxana s-a hrănit cu orez și nuci de cocos, însă este sătulă și de acestea.

„Nu mai simt nicio motivație, nici internă nici externă. Nu mă motivează recompensele de la joc. Am ajuns într-un stadiu de foame cronică și îmi cunosc foarte bine corpul pentru că am analizat asta în ultimii doi ani.

Nu mai pot să mănânc cocos, este foarte gras, îmi este greață de la cocos. M-am privat atâta timp de tot ce îmi face plăcere și nu e vina nimănui pentru că eu am intrat în competiție, dar sper să ma ridic înapoi cu moralul, cum eram înainte”, a dezvăluit concurenta la Kanal D.

Marilena, colega ei de echipă, a încercat să o încurajeze și să o convingă să meargă mai departe în cadrul competiției: „Nu trebuie să clacăm. Descarcă-te, dar trebuie să gândim pozitiv. Am avut si eu un moment din asta in care am plâns. Ar fi păcat să renunțăm acum, trebuie să ne gândim pentru ce am intrat aici.”

Ce pasiune mai are Roxana Ghiță

Roxana Ghiță mai are o pasiune, în afară de sport, și anume pictura, fiind absolventă a Facultății de Arte Plastice, fiind o persoană extrem de talentată. A venit în cadrul competiției pentru a-și „detoxifia” corpul și sufletul.

„Îmi doresc foarte tare să îmi dovedesc mie, dar și celor din jurul meu, că sunt o persoană puternică și că sensibilitatea sau emotivitatea nu sunt slăbiciuni. Dincolo de partea sportivă, consider că experiența Survivor România va fi o ‘detoxifiere’ a corpului și a spiritului și o meditație incredibilă”, a spus tânăra înainte să părăsească România.