Mihaela, Războinica de la „Survivor România” 2021, este ultima eliminată din cadrul competiției și a vorbit despre starea de sănătate a colegei sale, Roxana Ghiță, după ce medicii i-au descoperit o afecțiune. Concurenta nu a participat la ultimul consiliu.

Roxana Ghiță nu are de gând să renunțe și se va întoarce în competiție alături de colegii ei, dornică să dea tot ce este mai bun. Mihaela a oferit mai multe informații în cadrul emisiunii „Ștafeta mixtă”; prezentată de Cornelia Ionescu și Alex Nedelcu.

Potrivit ultimei concurente eliminate, Roxana nu ar avea o problemă gravă de sănătate și așteaptă cu nerăbdare să revină în joc, după ce a stat o scurtă perioadă la spital.

Roxana Ghiță de la Survivor România nu scapă de problemele de sănătate. Ce au descoperit medicii

Roxana Ghiță a avut câteva probleme de sănătate în cadrul competiției „Survivor România” 2021. Tânăra concurentă a fost supravegheată de medici și i s-a făcut rău din cauza unei afecțiuni la ovare.

„Roxana nu are o problemă gravă. Ea are o problemă cu ovarele. A fost la un moment dat externată și trebuia să vină înapoi în camp. Am înțeles că până să o aducă în camp i s-a făcut înapoi rău, dar nu e nimic grav, trebuie doar ținută mai mult sub supraveghere.

Din ce am înțeles este hotărâtă să se întoarcă, iar pauza asta cât a stat la spital nu a făcut-o să dea înapoi. Din ce am înțeles, ea nu vrea acasă”, a declarat Mihaela pentru „Ștafeta zilei”, difuzată la Kanal D.

Roxana Ghiță și Alexandra Stan nu au luat parte la consiliu

Din cauza condițiilor grele din Republica Dominicană, unii concurenți au ajuns să aibă probleme de sănătate după câteva săptămâni de când a început show-ul. Alexandra Stan și Roxana Ghiță au lipsit de la consiliul de nominalizare întrucât s-au aflat sub supraveghere medicală.

„Roxana Ghiță nu se află în rândurile Războinicilor.Ea se află în continuare sub supraveghere medicală. Astfel, astăzi ea nu poate fi nominalizată și nu poate face nominalizări.

De asemenea, la Faimoși, Alexandra Stan nu se află în rândurile Faimoșilor. Și ea este sub supraveghere medicală, vă vom ține la curent cu evoluția stării ei de sănătate”, a declarat Daniel Pavel.

Recent, Alexandra Stan a făcut apel la fani și le-a transmis că ar vrea să fie eliminată din competiție pentru că nu mai suportă condițiile impuse. În plus, problemele de sănătate i-au pus capac vedetei.

„Eu nu mai fac față. De mult timp am zis chestia asta și oamenii nu mă cred. Am infecție la degete, mi-am scrântit mâna de nu știu câte ori, am probleme cu stomacul, merg de nu știu câte ori pe zi la toaletă și m-a plouat azi noapte. Dacă nu ar fi colegii mei să mă susțină, cred că aș intra în depresie. Nu e pentru mine competiția asta, vreau să merg acasă și sper oamenii să înțeleagă chestia asta și să nu mă voteze. Sper să mă trimită acasă”, a mărturisit, în lacrimi, Alexandra Stan.