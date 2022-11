Roxana Hulpe, dezvăluiri despre sarcină: ”Am luat 20 de kilograme”. Vedeta Pro Tv a stabilit deja numele fetiței

Roxana Hulpe a reușit să treacă peste boala pe care a aflat acum patru ani că o are și, printr-o adevărată minune, a rămas însărcinată. Acum, vedeta Pro TV este nerăbdătoare să devină mamă și să se bucure la maximum de fetița pe care o va naște. Între timp, alături de Bogdan, soțul ei, se pregătește de momentul cu pricina și, deja, au stabilit cel puțin un nume pentru micuță.

La ce poftește Roxana Hulpe în sarcină. Câte kilograme a pus vedeta TV

a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre sarcina sa. Ea ne-a dezvăluit că e nerăbdătoare să devină mamă, eveniment care va avea loc la începutul anului viitor.

Mai mult decât atât, simpatica vedetă a avut și un mesaj de încurajare pentru femeile care suferă de endometrioză, boală care poate provoca infertilitatea, dar care, așa cum a fost cazul ei, a putut fi depășită.

De asemenea, care o caracterizează ne-a dezvăluit micile plăceri vinovate pe care le are în sarcină, câte kilograme a pus pe ea până acum și ce nume vrea să îi pună fetiței sale.

Când naște Roxana Hulpe

– 2 în 1 spuneai mai devreme că ești…

Mă mișc mai greu acum, dar sunt foarte bine. Primele luni au fost grele, cu grețuri, dar acum sunt bine. Mai am un pic, abia aștept. Nasc în ianuarie. Va fi Capricorn sau Vărsător. Vărsătorii sunt mai complicați așa, soțul meu este Capricorn.

– Îmi dau seama că ești mai bine dacă ești prezența, iată la eveniment, la Tv Mania…

Mama este la mine, tocmai a venit de la Cluj și tocmai înainte de eveniment îmi făcea masaj la picioare, că în această perioada reținem apă. Și-mi era foarte greu să mă desprind de pat și de mama. Dar am venit la eveniment că mă ajută foarte tare să socializez, să revăd oamenii, pentru că mă așteaptă niște luni în care voi stă acasă. Nu stau mult, că mă întorc repede.

– Pofte ai avut? Ai trimis soțul în miez de noapte să cumpere cireșe sau mai știu eu ce?

Nu mi-a fost poftă, dar simțeam nevoia să mănânc, pe perioade. La început îmi doream să mănânc multe fructe – mere, gref, acum sunt în episodul în care mănânc castraveți murați și multe supe. Și foarte multă mâncare de casă. Dar m-am îngrășat, aveam 50 de kilograme și am ajuns la 70. 20 de kilograme. Se spune că în sarcina ar trebui să iei între 9 și 12 kg. 20 e mult și mai am până nasc…

Ce nume vrea să îi pună fetiței: ”După bunica mea”

– Cezariană sau natural?

Nu știu. Sunt ambele trecute acolo. Vedem, în funcție de ea, cum se mișcă, cum se poziționează.

– Te-ai gândit la nume?

Avem o lista lungă și una scurtă, încă ne hotărâm. Unul din nume va fi Rafila, după bunica mea.

– Ați luat în calcul să angajați și bonă sau va ajută cineva din familie? Poate mama ta?

Mama nu poate că și ea e director de școală și profesor la Cluj. Și nici nu e bine cu mamele, știi? (râde – n.r.). Vom avea o bonă și un cadru medical în primele zile. Să ne învețe că… nah, ne trezim cu o mogâldeață și… descurcați-vă.

Roxana Hulpe, luptă grea împotriva endometriozei

– Sunt multe femei care, după ce nasc, se confruntă cu stări de depresie. Ți-e teamă?

Eu cred că am avut-o la începutul sarcinii. În primele două luni mi-a fost greu, și emoțional. Pentru că, chiar dacă mi-am dorit foarte tare fetița asta, copilul ăsta, știam că e complicat la mine că aveam niște probleme medicale. Și nu credeam că puteam rămâne însărcinată natural, dar s-a întâmplat – fără tratamente – și cumva a fost șocul veștii: “Ești însărcinată”. Atunci a fost un pic mai greu pentru că nu știam dacă sunt pregătită, nu știi niciodată dacă ești pregătită. Acum abia aștept și nu mi-e groază deloc. Cred că vom face echipa super bună, nu mi-e teamă.

– Ce fel de probleme medicale ai avut?

Eu am endometrioză și e principala cauză a infertilității la femei. A fost un șoc când am aflat acum 4 ani, am plâns foarte tare, neștiind, căutând pe google. Dar am ajuns la niște medici foarte buni la noi, aici, care mi-au spus că se poate, să mă liniștesc că o să rămân însărcinată la un moment dat, cum va vrea Dumnezeu.

Și așa a fost. Universul le-a așezat fix când a fost să fie. Deci se poate. Femeile care trec prin asta, și eu am în jurul meu multe, să aibă încredere. Se poate. E important să ajungi la un medic foarte bun, să te lași pe mâinile lui că să construiți o relație, e un pic de muncă. E muncă și emoțională și psihică. Ține foarte mult de asta, și mai ține și de Univers, de Dumnezeu.

”Sunt fanul Crăciunului”

– Primul Crăciun 2 în 1 că să te citez. Ce planuri ai de sărbători?

Eu sunt fanul Crăciunului. Voiam să plec la Cluj, la părinții mei, la tată, la mama, doar că înțeleg că e bine să nu mai zbor, cu mașină e complicat, așa că anul acesta o să stăm în Bucureșți. Vor veni ei, nu știu când că tata e preot și slujește. Vom stă în familie, în liniște, facem Revelionul acasă.

– Ce-ți dorești de la Moș?

Îi pregătesc toate listele pentru fetiță. Sunt multe de cumpărat, așa că toți moșii, prietenii noștri, trebuie să cunoască lista mea (râde – n.r.). Chiar recent am fost cu mama și am comandat cărucior, pătuț, dulăpior, tapet, primele haine le-a cumpărat mama azi, Cosmin, colegul meu de la știri, i-a luat primele haine. Se conturează, abia aștept.