Roxana Moise, fostă concurentă Exatlon și handbalistă, s-a stins din viață la 39 de ani. De ce boală suferea. Apropiații sunt sfâșiați de durere

Roxana Moise, fostă concurentă Exatlon România, a murit la vârsta de 39 de ani. Sportiva din Râmnicu Vâlcea a trecut prin momente chinuitoare în ultimele luni de viață.
Dan Suta, Oana Bocskor
02.12.2025 | 14:51
Roxana Moise fosta concurenta Exatlon si handbalista sa stins din viata la 39 de ani De ce boala suferea Apropiatii sunt sfasiati de durere
EXCLUSIV FANATIK
Roxana Moise s-a stins din viață la 39 de ani. Foto-montaj: FANATIK
Roxana Moise, fostă concurentă în concursul sportiv Exatlon România, difuzat în urmă cu ani buni de Kanal D, a murit la vârsta de 39 de ani. FANATIK a aflat cu ce boală se confrunta femeia.

Roxana Moise, fostă concurentă Exatlon, a murit la 39 de ani. Ce boală avea tânăra

Roxana a lăsat în urmă trei copii, iar familia și prietenii eu sunt sfâșiați de durere. Din informațiile obținute de FANATIK, se pare că ”războinica” de la Exatlon s-a luptat cu un cancer nemilos, trecând și prin ședințe de chimioterapie.

Alex Nedelcu și Radu Frandeș, doi dintre cei de care Roxana Moise era apropiată în reality-show-ul filmat în 2018 în Republica Dominicană, au rămas fără cuvinte la aflarea veștii despre trecerea în neființă a celei cu care au împărțit momente memorabile în concursul care a scris istorie în televiziune.

Informația a fost publicată prima oară pe un cotidian din Vâlcea, de unde era Roxana, și este confirmată acum și de cei cu care tânăra a ținut legătura în ultimii ani de viață. Roxana Moise avea o relație specială cu câțiva dintre foștii ei colegi din emisiune. Chiar acum două luni, femeia, împreună cu soțul ei, Laurențiu, l-au vizitat la Cluj Napoca pe celebrul bucătar.

Alex Nedelcu: „Știu că a făcut chimioterapie”

„Știu că era bolnavă, că a făcut chimioterapie, dar nu știu toate detaliile. Am mai vorbit cu ea după ieșirea de la Exatlon, dar nu despre boala pe care o avea. Cât a fost pe tratament, nu am discutat despre problemele acestea. Era un subiect sensibil. Sunt ceva ani sau mai bine de când se confruntă cu acest diagnostic”, a declarat Alexandru Nedelcu, în lacrimi, pentru FANATIK.

Radu Frandeș: „A fost la Cluj acum vreo două luni de zile, la restaurant unde lucram, dar de atunci n-am mai ținut legătura. Sunt tulburat de-a dreptul”

„Tocmai am aflat și eu, de 10 minute. Știam că-i bolnavă, dar chiar nu mă așteptam. Eu eu mai vorbeam cu ea, a fost la Cluj acum vreo două luni de zile, la restaurant unde lucram, dar de atunci n-am mai ținut legătura. Sunt tulburat de-a dreptul.

Știam că e ceva incurabil, însă nu am date de cât timp se confruntă cu boala. Eu am aflat când eram plecat în Italia. Am vorbit și mi-a zis că trece printr-o perioadă grea și că o să treacă cu bine. Deci asta a fost exact acum un an de zile. Exact în decembrie am vorbit cu ea, concret despre asta. După aia am văzut că și-a pierdut părul. 

Am mai vorbit cu unul, cu altul, cu Alex Nedelcu, cu Ștefan Floroaica, că noi ținem legătura și același lucru, știam toți, boală incurabilă. Și cu soțul ei mai vorbeam, dar vă dați seama că eram în situație în care nu puteam să sun să întreb mai mult. Telefonul primit de la Cluj, de la mine, sigur nu îi interesa”, ne-a transmis Radu Frandeș.

„Era un om deosebit”

Frandeș ne-a mai spus că în ultimul an s-a văzut mai rar cu Roxana și familia ei, dar acum câteva luni și-a dat seama că era diferită, chiar dacă avea zâmbetul pe buze.: „M-am înțeles cel mai bine cu ea dintre toate fetele din concurs și și după aceea am ținut legătura. Am fost la ei, au venit la mine. Un om deosebit și, păcat, Dumnezeu să o odihnească…”

Roxana Moise era handbalistă la CSM Râmnicu Vâlcea timp de 12 ani. După ce a renunțat la acest sport, a devenit antrenoare de fitness și de kangoojumps.

 

