Roxana Nemeș a dezvăluit tot ce nu se filmează la Survivor România. Situațiile stânjenitoare prin care trec toți

Roxana Nemeș de la Survivor România a dezvăluit câteva lucruri pe care telespectatorii nu le văd din ce se întâmplă în Republica Dominicană, atunci când camerele de luat vederi fac o pauză de la filmări.

Concurenta care a părăsit emisiunea din motive medicale a spus că există multe situații stânjenitoare, de care s-a lovit chiar ea, însă toți încearcă să se adapteze mediului.

Cea mai mare problemă cu care se confruntă concurenții este igiena. Nemeș a declarat că i-a lipsit foarte mult banalul deodorant acolo, iar băile în mare au reprezentat singurele momente de răsfăț de pe insulă.

Roxana Nemeș de la Survivor România, lucruri încă nespuse despre competiție

Cântăreața a spus că foamea este al doilea cel mai mare impediment pentru concurenți și că după trei luni în care mănâncă toți doar nucă de cocos devin automat irascibili.

Roxana a spus că a folosit cocosul și pentru îngrijirea părului și a tenului și că a dat roade, doar că pentru alimentație avea nevoie și de altceva. Dacă laptele de cocos i-a făcut bine la frumusețe, nu a putut spune același lucru și despre sănătatea ei.

Problemele cu bila, susține fosta concurentă, au pornit de la consumul excesiv de cocos și nici în ziua de azi nu are un diagnostic clar despre problema ei de sănătate, doar că urmează un regim alimentar strict.

„La un moment dat nu mă mai suportam nici pe mine”

„Mâncam doar cocos, au fost zile în care nu mâncam deloc. Am învățat despre mine că fac urât de la foamea. Am ținut foamea, am făcut la diete. Am zis că n-o să îmi fie greu. Credeți-mă, mai bine mă lăsai singură. Dacă erau energii negative, plecam de acolo. La un moment dat nu mă mai suportam nici pe mine.

Nu mai am voie să fac eforturi un timp. Încă sunt puțin umflată, cred că pe fond hormonal. Am început să fac toate analizele. E o inflamație la bilă, mulțumesc lui Dumnezeu că n-am piatră”, a povestit Roxana Nemeș la Ștafeta mixtă.

Vedeta a mai dezvăluit că se bucură foarte mult să se afle în țară și i se pare incredibil că a fost acolo. Uitându-se în spate, îi e greu să realizeze că a rezistat atât de mult.

„Mă așteaptă alte proiecte, alte contracte. A început să sune telefonul încontinuu. Mă bucur că am venit. E foarte bine acasă. E o competiție grea, e foarte greu la început, dar odată ce te adaptezi… M-am adaptat extrem de bine. Aveam impresia că trăiam acolo”, a completat vedeta.