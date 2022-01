Roxana Nemeș a spus adevărul despre pozele de pe Instagram, după ce a fost acuzată că le editează excesiv. “Noi, femeile…”

Roxana Nemeș (32 de ani) le-a răspuns haterilor și a spus adevărul despre pozele de pe Instagram. Urmăritorii au acuzat-o că își editează în mod excesiv fotografiile.

Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities a explicat că folosește filtrele doar atunci când este nevoie și pentru că îi place să se “joace” cu ele.

În plus, Roxana Nemeș a fost concurentă , astfel că timp de câteva luni s-a afișat nemachiată. Vedeta spune că este mulțumită de cum arată și nu urmărește să fie altfel în mediul online.

Roxana Nemeș, adevărul despre pozele de pe Instagram

folosește filtrele doar la nevoie, atunci când nu este machiată sau, pur și simplu, pentru că îi place să le folosească. Artista a spus că nu face acest lucru pentru a arăta altfel decât este cu adevărat.

Fanii au comparat imaginile de pe Instagram cu aparițiile de la TV ale Roxanei Nemeș, acuzând-o pe vedetă că apelează prea des la programele de editare foto.

“Noi, femeile, ne punem filtre. Mie, una, îmi place să mă joc din când în când. Poate sunt nemachiată într-o zi și îmi pun un filtru, nu că aș avea o problemă cu asta, că m-a văzut o țară întreagă nemachiată.

Recunosc, îmi place să mă joc, cumva ține și de munca mea, îmi și place să stau pur și simplu și să fac treaba asta, dar în același timp eu sunt foarte mulțumită de cum sunt eu în viața de zi cu zi, lăsând la o parte online-ul și Instagram-ul.

Cred că asta trebuie să urmărească femeile, nu să fim mai frumoase!”, a declarat Roxana Nemeș pentru .

Ce spune vedeta despre operațiile estetice

Roxana Nemeș o admiră foarte mult pentru frumusețea naturală, fără intervenții estetice. De altfel, fanii le-au spus că arată ca două surori și nu ca o mamă și fiica ei atunci când au postat fotografii împreună.

Datorită genelor bune, Roxana Nemeș nu are de gând să-și facă operații estetice în următorii ani. Vedeta vrea să se mențină cu ajutorul sportului și să aibă un stil de viață sănătos. Nu vrea să apeleze la ajutorul medicului estetician înainte de 60 de ani.

Dacă își va face intervenții estetice, blondina nu vrea să arate schimbată radical, ci să aibă același aspect natural.

“Până la 60 de ani sper să pot să fac sport, să mă mențin ok și să nu am neapărat nevoie de anumite lucruri, dar pe la 60 de ani probabil că n-o să mai zic nu.

Dar și atunci, nu mi-aș dori să arăt încât să nu mă mai recunoști sau să am pielea prea întinsă, nu aș vrea să beau sucul cu paiul și îmi curge pe lângă.

Eu mă uit mereu la mama care are 62 de ani acum, care arată ok. Se vede, are riduri, sunt riduri de expresie, dar asta te face și mai frumoasă. Se vede că ai trăit frumos!”, a mai spus Roxana Nemeș pentru sursa citată.