Roxana Nemeș, confesiuni despre viața de cuplu, după ce s-a zvonit că a fost înșelată: ”Asumarea e grea”

Anul 2022 a fost unul încărcat pe toate planurile pentru Roxana Nemeș. A concurat la Splash! Vedete la apă, a plecat din nou în junglă, dar de data aceasta la Sunt celebru, scoate-mă de aici. A câștigat sume impresionante care au meritat sacrificiile din competiții, iar notorietatea i-a crescut fulminant, devenind una dintre cele mai apreciate vedete din România. Am spune că totul a fost doar lapte și miere, însă, pe partea de cuplu, Roxana nu a fost neapărat la fel de mulțumită, speculațiile despre aventura soțului ei, Călin Hagima, dându-i ceva de furcă.

Roxana Nemeș, după ce s-a speculat că a fost înșelată: ”Asumarea e grea”

Odată cu trecerea în noul an 2023, celebra artistă , dar și despre cine a rănit-o cel mai rău și cu ce. Asta după ce, gurile rele au spus că soțul ei, Călin Hagima ar fi înșelat-o cu nimeni alta decât Ioana Popescu.

ADVERTISEMENT

În premieră pentru FANATIK vedeta ne dezvăluie pe cine a scos din viața ei, după întâmplările din anul 2023.

”Nu știu dacă am avut momente foarte grele. A fost unul dintre cei mai buni ani pentru mine! Oamenii răi, invidioși și cu energie negativă nu au ce căuta în jurul meu. Asta nu mai accept! Am făcut de mult curățenie. Nu am avut mari decepții în viață! Mulțumesc lui Dumnezeu!”, a mărturisit pentru FANATIK Roxana Nemeș, fosta concurentă a show-ului Sunt celebru, scoate-mă de aici de la Pro TV.

ADVERTISEMENT

Ce sfaturi i-au dat părinții după toate zvonurile din presă?

Roxana Nemeș face parte dintr-o familie despre care a spus de-a lungul timpului că este una unită și de la care ea și surorile ei au avut numai lucruri bune de învățat.

Așa se face că, în contextul poveștii mai sus numite, la întrebarea reporterului FANATIK ”Ce spun părinții tăi de viața ta de familie? Ce sfaturi îți dau?”, interpreta de muzică pop a explicat că cei care i-au dat viață se bucură atunci când este fericită, și că, ei nu se bagă în viața ei de cuplu, asta pentru că este om mare și deciziile trebuie să le ia de una singură.

ADVERTISEMENT

”Părinții mei sunt fericiți dacă noi, fetele (eu și surorile mele) suntem fericite! Mi-au respectat întotdeauna alegerile! Îmi dau sfaturi mereu, dar, doar atunci când le cer eu. Întotdeauna m-au învățat de bine și să iau deciziile bune pentru viața mea! Însă, acum suntem oameni mari și le luăm singuri!”, a mai completat artista.

”Asta vreau și eu pentru copilul meu”

Ușor trecută de vârsta de 30 de ani, . Vădit emoționată, fosta concurentă de la Splash! Vedete la apă admite că micuțul sau micuța îi poate semăna, deoarece nu crede că a făcut multe greșeli în anii copilăriei. Și mai mult, Roxana spune că nu are traume nici din adolescență, familia ei oferindu-i un mediu pe care și-l dorește și pentru moștenitorul ei.

ADVERTISEMENT

Venirea pe lume a primului prunc ar putea fi strâns legată și de finalizarea casei în care vedeta susține că se va muta în doar câteva luni.

ADVERTISEMENT

”Oh, da! Abia aștept! Să știi că, fără prea multă modestie, am fost un copil cuminte (n.r. râde). Din ce îmi spun părinții mei și din ce îmi aduc eu aminte. Nu cred că am făcut mari greșeli. Ca orice alt copil. Nu am traume sau așa ceva. Am trăit și copilărit într-o familie extraordinar de frumoasă și unită. Asta vreau și eu pentru copilul meu.

Mai este un pic (n.r. zâmbește)! Abia aștept! La vară mă trezesc cu cafeaua băută pe terasă și cu o baie în piscină! Zilnic!”, a adăugat fosta concurentă de la Survivor România.

Roxana Nemeș: ”Mulți sau multe o înțeleg și o apreciază, dar, din păcate, nu o și aplică!”

Chiar dacă uneori Roxana Nemeș mai pune cariera muzicală pe plan secund, aceasta revine mereu cu piese care transmit mesaje subliminale despre trăirile ei personale. „Prada”, noul ei single, fiind, zice ea, o dedicație pentru bărbați ca să înțeleagă mai bine femeile.

La capitolul planuri pentru noul an, aceasta nu dă prea mult din casă. Muncă și apoi laude cu ceea ce va realiza. Așa se pare că va funcționa.

”Piesa se numește Prada! Este pentru bărbați, să înțeleagă femeile (n.r. râde) sau pentru femei asumate! E destul de greu mesajul! Asumarea e grea (n.r. zâmbește). Mulți sau multe o înțeleg și o apreciază, dar, din păcate, nu o și aplică!

Am în continuare planuri mari! Foarte mari! O să vedeți atunci când o să le realizez! Deocamdată muncesc pentru ele!”, a mai precizat Roxana Nemeș.