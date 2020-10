Roxana Nemeș, criticată aspru de jurații de la Bravo, ai stil. Ce greșeală a comis

Roxana Nemeș s-a înscris în competiția „Bravo, ai stil! Celebrities” pentru a demonstra că are stil și știe cum să asorteze piesele vestimentare, însă are unele momente în care dă chix. Acest lucru se va întâmpla în ediția de joi seara, 22 octombrie, când va fi aspru taxată de jurați.

Frumoasa șatenă și-a dorit să epateze și să iasă din tipare, însă Cătălin Botezatu, Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu sunt de părere că a dat greș legat de styling. Artistei i se reproșează că are tendința de a copia ținutele unei vedete foarte apreciate.

Mai exact, cântăreața este criticată pentru rochia scurtă și tăiată în laterale care seamănă izbitor cu una dintre ținutele purtate chiar de gazda emisiunii de stil de la Kanal D, nimeni alta decât Ilinca Vandici. Așadar, Roxana Nemeș are de pierdut ceva puncte în fața juriului.

Roxana Nemeș, taxată pentru ținuta de la Bravo, ai stil. Ce spun jurații

„Am petrecut toată noaptea la club și apoi mi-am pierdut bijuteriile. Sunt foarte supărată și foarte obosită, mă duc să mă culc!”, spune Roxana Nemeș în timp ce-și prezintă ținuta și povestea acesteia, relatează wowbiz.ro.

„În primul rând mi-aș dori foarte tare să nu mai veniți cu rochii la fel sau asemănătoare cu cele pe care le poartă Ilinca Vandici”, este replica dată de creatorul de modă Cătălin Botezatu încă de la începutul jurizării.

Din păcate, aceasta nu este singura greșeală de neiertat făcută de cântăreață pentru că și ceilalți doi jurați au ceva de spus la adresa Roxanei Nemeș, în ciuda faptului că tânăra a încercat să se scoată în privința alegerii ținutei.

Momentul poate fi urmărit în seara aceasta, începând cu ora 23:00, la Kanal D, când telespectatorii pot vedea și care sunt calificativele primite de concurentă în cadrul show-ului „Bravo, ai stil! Celebrities!”.

Roxana Nemeș este o cântăreață extrem de cunoscută, mărturisind în trecut că nu a vorbit până la vârsta de 3 ani. Artista a declarat că și-a rupt bărbia când era foarte mică, lucru care a împiedicat-o să vorbească ca ceilalți copii, motiv pentru care a mers la logoped.

„După ce mi-am dat drumul, nu am mai tăcut! Am mai avut un episod dureros ca să zic așa, când eram cu copiii afară și mi-am spart barba. Chiar și acum am semn de-atunci”, a spus șatena, informează avantaje.ro.

