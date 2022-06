Roxana Nemeș, curtată de fostul câștigător Puterea dragostei. Răspunsul fabulos pe care i l-a dat cântăreața

Roxana Nemeș a fost complimentată recent de Cristi Marinescu, fost câștigător al concursului Puterea dragostei.

Roxana Nemeș, răspuns pentru Cristi Marinescu de la Puterea dragostei

a spus la un moment dat că o simpatizează pe cântăreață. Acesta a insinuat că i-ar plăcea de ea, doar că nu e posibil nimic între cei doi, pentru că Roxana e luată cu acte-n regulă.

Nemeș a aflat despre declarațiile lui Cristi Marinescu și a reacționat. Evident, focoasă șatenă s-a simțit măgulită și a spus că nu este prima oară când frânge inimi.

Lipsită de modestie, dar cu o doză de umor, i-a mulțumit totuși băiatului pentru că i-a remarcat frumusețea.

„Pam-pam! Nu știam asta. Wow! Foarte drăguț. Nu știu ce să zic. În tinerețe am mai frânt niște inimi, dacă și acum, e bine. E foarte drăguț. Deci am apărut până la urmă. Îi mulțumesc!”, a spus cântăreața pentru

„E foarte mișto să ai partea asta de feminitate”

Roxana a definit și ce înseamnă pentru ea feminitatea, dacă tot a venit vorba despre inimile pe care le frânge. Vedeta se consideră tânără și neliniștită în continuare și, în ciuda faptului că în adolescență a fost un pic mai băiețoasă, a știut să își păstreze și doza de feminitate.

„Sunt, cu siguranță tânără și neliniștită. În copilărie am fost și mai și. Acum încerc să fiu mai lady, ca să zic așa. Am fost dintotdeauna foarte feminină, dar în același timp am avut întotdeauna un aer mai de băiețoasă. Mi-a plăcut întotdeauna pentru că sunt eu o fire foarte optimistă, foarte naturală, așa cum sunt așa sunt.



Nu pot să mă prefac, nu pot să fiu altcineva și atunci îmi place. Până la urmă, e foarte mișto, părerea mea, să ai și partea asta de feminitate, dar și o parte mai masculină, mai băiețoasă.

Cred că lucrul ăsta mă face să fiu super veselă, pentru că îmi păstrez în suflet copilul ăla și important este să nu îl uităm că îl avem acolo”, a adăugat Nemeș.