Roxana Nemeș, probleme mari de sănătate după eliminarea de la Survivor 2021: “Cred că este ereditar”

Roxana Nemeș a fost eliminată din cadrul show-ului Survivor 2021, acuzând mari problemele de sănătate în ediția transmisă cu o seară în urmă. Vedeta nu a reprezentat însă singura surpriză în acest sens, după ce și Războinica Maria a suferit o soartă similară.

Competiția pare să fie una din ce în ce mai acerbă în cadrul emisiunii dedicate supraviețuirii. Mai mult, concurenții rămași în Republica Dominicană au avut parte de un moment inedit, fiind vorba despre un concert susținut de artistul Jason Derulo, pe care l-au putut urmări live.

Vedeta a povestit toate acestea și a avut chiar un schimb de replici neașteptat cu Simona Hapciuc, în această după-amiază de luni. Roxana Nemeș a mărturisit că se simte nerăbdătoare să revină în România, dar că ar fi preferat să mai poată să stea în competiția de pe Kanal D.

Roxana Nemeș, probleme serioase de sănătate. Ce diagnostic i-au pus medicii

La rândul ei, și Războinica Maria, a fost propusă pentru eliminare, în seara de duminică. Tânăra a rezistat timp de 3 luni în cadrul show-ului și a susținut că ar mai fi putut sta încă pe atât în competiție de când a pășit în jungla din Dominicană.

A fost întrebată de către Teo Trandafir, în apariția de la început de săptămână, ce se va întâmpla cu toate lucrurile pe care le-a construit acolo. Acesta a recunoscut că este la fel de curioasă, fiind sfătuită să își ia acasă hamacul la care a muncit din greu, deoarece urmează vara.

Pregătite de revenirea în România, cele două concurente au fost ușor dezamăgite de faptul că nu au putut să mai rămână în competiția ce va mai dura încă 2 luni de zile, până la marea finală.

“Sincer m-am obișnuit cu gândul că voi părăsi competiția. S-a simțit totul foarte intens. Am pășit pe insulă și am rămas acolo. Mi-am terminat proiectele începute acolo. Nu m-am gândit nici că plec din Dominicană și ce proiecte avem în România. Îmi pare rău că nu am terminat masa la care urma să mâncăm cu toții. Cred că grupul vechi va avea de suferit că am plecat, Melina, Zanni și Sebastian.”, a povestit Războinica Maria.

Roxana Nemeș a avut parte de o mare surpriză când a văzut-o pe Simona Hapciuc pe canapeaua emisiunii prezentată de Teo și Bursucu. Vedeta a susținut că între ele două s-a produs o mare apropiere la Survivor România, dar și că obișnuiau să se sprijine foarte mult. Ba chiar cele două dormeau îmbrățișate și și-au spus fiecare povestea vieții sale.

Roxana Nemeș a vorbit despre problema ei de sănătate, fiind diagnosticată cu colecist, o afecțiune a sistemului digestiv. Și prezentatoarea Kanal D s-a confruntat cu o situație similară.

“Deja de multe zile (n.r.: se simțea rău), din păcate, aș fi continuat. Mi-e foarte dor de casă, dar așa a vrut Dumnezeu. Am petrecut foarte mult timp cu mine, pe plajă acolo. Cât e să fie pentru mine, e suficient pentru mine, am îmbrățișat asta. Vreau să cred că nu am nimic grav, că ajung la operație. Nu am voie să fac efort. Trebuie să țin o dietă echilibrată. Sănătatea este pe primul loc. M-aș fi văzut în finală, dar nu eram sigură că pot să ajung. Nu știu de unde mi-a dat Dumnezeu putere.

Publicul de acasă m-a susținut enorm, le mulțumesc pentru asta. Am vorbit cu familia, cu toți cei dragi. Parcă ceva din mine însă a rămas acolo. A fost foarte greu, dar a fost extrem de frumos. Vreau să cred că m-am schimbat în bine. Nu credeam că pot să trec peste foamea aia. Vreau să învăț să gătesc. (…) Am îndurat mult frig și foame. Nu m-am gândit că dacă merg la ecografie gata ies din concurs. Cred că problema mea cu bila este ceva ereditar, și pe tata îl auzeam de la 30 de ani că are astfel de probleme. Eu mănânc destul de sănătos, dar dacă vă arăt și picioarele mele, sunt plină de semne.

Mi-a plecat omul cu care mă țineam în brațe. Are o căldură Simona în ea, în suflet, nu știu cum să vă explic. Este un om minunat. Am avut o relație bună foarte bună încă de la început”, a susținut Roxana Nemeș.