Roxana Nemeș, secrete picante din relația cu soțul ei, Călin: ”Abia aștept să îmi comenteze”

Roxana Nemeș a fost Faimoasă în două rânduri la Survivor România. Ultima oară, în sezonul All Stars, Roxana a rezistat destul de puțin, o mai veche problemă de sănătate a recidivat, iar frumoasa concurentă a fost trimisă acasă.

Ce spune Roxana Nemeș despre soțul ei și ce și-ar fi dorit la Survivor

Întoarsă deja de câteva luni de a Survivor România, cât se poate de ocupată. Cu toate acestea, în exclusivitate pentru FANATIK, cântăreața și-a dezvăluit visurile, speranțele și proiectele de viitor. Și, desigur, a vorbit despre relația cu soțul ei, Călin Hagima, dar și despre motivele pentru care, acum, strălucește.

ADVERTISEMENT

Și, așa cum se poate remarca, Roxana Nemeș nu se sfiește să facă publice declarații fierbinți de dragoste pentru soțul ei. Nici să spere că, la un moment dat, va da lovitura și în alt domeniu decât cel muzical. De asemenea, nu a ascuns că le admiră pe Ștefania Stănilă și Ana Porgras, Faimoasele care au mai rămas în competiția de la Survivor România.

De ce Roxana Nemeș e singură la toate evenimente mondene

Arăți senzațional. Mai bine decât atunci când te-ai întors de la primul Survivor!

– Mulțumesc mult. Cred că de la vârstă se trage, să știi. Știi cum este, sunt ca vinul. Cum te maturizezi, cum crești de la un an la altul, arăți tot mai bine. Și fericirea, că vine la pachet. Totul pleacă de la fericire…

ADVERTISEMENT

Poate și noua casă…

– Să știi că a fost și casa un proiect la care am muncit enorm. Enorm! Mi-am dorit-o atât de mult și, normal, am muncit și cu sufletul, și cu cârca. Din toate punctele de vedere. Dar a ieșit pe măsură și, normal, îmi dă o liniște. Iar asta se vede pe mine, cred. Sunt fericită, liniștită…

Ce ai făcut, primul lucru, când te-ai întors de la Survivor?

– Primul lucru a fost să îmi iau în brațe soțul. Abia așteptam să o fac.

Pai și acum el de ce nu e aici (la Gala Unica, n. red.)?

– Nu vine la evenimente. Acum vreo nouă ani, a venit la un eveniment, de gura mea. Și când a văzut, în stânga, în dreapta, fotografi, mai ales că nu apărusem împreună la evenimente era toată lumea pe el, m-a lăsat de mânuță și… Nu îi place. Și, din momentul acela am zis că e ok, că înțeleg. Urăsc să pun oamenii dragi și familia într-o postură în care nu se simt bine. Și, atunci, eu îmi fac treaba, fiecare își face treaba. Dar susținere din partea fiecăruia este enormă.

ADVERTISEMENT

Roxana nu vrea să audă, acum, de colaborări cu maneliști

Ce facem vara asta cu muzica?

– Încontinuu, acum chiar vin de la studio. Nici nu știam dacă ajung în seara asta la gala Unica că am stat toată ziua în studio. Dar m-am aranjat repede și am ajuns totuși. Urmează multe piese frumoase. Am făcut niște proiecte cu producătorul meu pentru internațional. Normal că o să fac în continuare și pentru publicul din România, și le mulțumesc că mă apreciază. Dar abia așteptam acest proiect, lucrăm intens la niște piese…

Vreo colaborare cu vreun manelist? Că tot e la modă…

– Eu vorbesc de muzică internațională, de concerte peste tot în lume… Mulțumesc lui Dumnezeu, dar muncesc de atâția ani. Nu am nimic cu ei, dar urmează colaborări cu cântăreți mari de afară, cu artiști de afară.

ADVERTISEMENT

Ce ți-e ție cel mai greu să faci la videoclipuri?

– Nu e nimic greu. Cred că am filmat, la un moment dat, la un videoclip, în munți. Am stat o săptămână acolo, era fina de toamnă și era foarte frig. Țin minte că m-au băgat într-un lac, în tricou, am înnebunit… Dar ce nu faci pentru artă? E multă muncă, dar merită. Și e munca noastră, ne place ce facem, ar fi culmea să ne plângem.

”În Călin am cea mai mare încredere”

Dar soțul tău nu e gelos când te vede în ținute, să zicem, sumare? Sau pe cei care te trollează pe Facebook, Instagram etc?

– Genul ăsta de oameni scriu prostii și dacă pun o floare. Dar nu îl apucă nervii. Sunt soția lui, îl iubesc, e un bărbat sigur pe el și nu se teme de așa ceva. Iar el are grijă de mine și mă protejează. Lui i-am și lăsat telefonul când . Și data trecută, și acum. În Călin am cea mai mare încredere, îți dai seama. Plus că trebuia să răspundă și contractelor, campaniilor care veneau. El a ținut legătura, el a postat peste tot. ȘI a văzut, probabil, un milion de mesaje. De la tot felul de oameni. Dar are încredere în mine și mă iubește.

Hate, oricum, îți iei tot timpul. Și de 15 ani de când sunt în domeniul ăsta, chiar dacă mi-a fost mai greu la început, am trecut peste asta. Abia aștept să îmi comenteze, sincer, pentru că le comentez înapoi. Le scriu frumos înapoi, elegant, dar să se simtă, își schimbă atitudinea.

”Nu sunt designer, am făcut doar niște costume de baie”

Le-ai înnebunit pe fetele de la Survivor cu costumele tale de baie. Cui i l-ai dat? Anei sau Ștefaniei?

– Am ieșit, din păcate, foarte rapid din cauza problemei mele de sănătate. Nu am avut timp să le dau fetele costumele. Le-aș fi lăsat pe amândouă, câte unul pentru fiecare. Plus, chiar mi-aș fi dorit să le las, că sunt de la brandul meu și aș fi vrut să le văd îmbrăcate toată emisiunea cu costumele mele.

Dar deja am vorbit cu Ștefania și cu Ana, prietenele mele, le trimit. Ștefania mi-a și zis că vrea costumul meu de baie. I-ar fi venit foarte bine, mai ales că are un corp foarte frumos, armonios. E doar mai mică de înălțime decât mine, dar altfel are forme… Și Ana, la fel!

Dar când vorbesc de costume, recunosc, e un proiect de suflet. Am lucrat foarte mult la el, totul e lucru manual. Nu sunt designer, am făcut doar niște costume de baie, e un vis de-al meu.

E deja rentabilă afacerea?

– Abia i-am dat drumul. Dar, trebuie să mulțumesc lui Dumnezeu pentru că nu mă așteptam, în iarnă, când i-am dat drumul să și se cumpere. S-a cumpărat și iarna, deci merge. Dar am muncit, , am făcut totul, de la design, la alegerea materialelor. Și, nu că mă laud, dar sunt de o calitate fantastică. Crede-mă, le-am purtat o lună de zile, la Survivor, pe plajă, în soare, la trasee, le-am spălat în mare și sunt intacte, sunt ca noi. Și au și un preț rezonabil.