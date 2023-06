Roxana Nemeș, siluetă trasă prin inel după ce a slăbit 15 kilograme: ”Chiar nu am renunțat la ceva, din contră”

Fosta Faimoasă de la Survivor România 2021 are o trasă prin inel după ce a slăbit 15 kilograme, în urmă cu mai mulți ani. Frumoasa artistă nu a renunțat la ceva anume, din contră. Cum reușește să arate extraordinar.

Roxana Nemeș, în formă maximă după ce a dat jos 15 kilograme. Ce face cântăreața pentru a se menține suplă

Roxana Nemeș se menține în formă maximă după ce a dat jos 15 kilograme, în urmă cu 9 ani. Cântăreața spune că nu face eforturi majore, ci mănâncă tot ce-i poftește inima, însă e foarte atentă la cantitățile din farfurie.

Un alt aspect care o ajută pentru a fi mereu suplă este și faptul că nu are timp să mănânce. De foarte ori vedeta consumă ceva rapid înainte de a pleca de acasă sau prin vreo benzinărie, înainte de a ajunge la concerte.

„Nu prea am timp și mănânc foarte mult în mașină și pe unde apuc, când apuc, sincer îți spun. Chiar nu am renunțat la ceva, din contră. De 9 ani, de când am slăbit, mănânc toate prostiile.

Din păcate, de multe ori, doar prostii, nu recomand, sunt sinceră. Când țineam dietă nu îmi permiteam să mănânc cartofi, paste, pizza, iar acum mănânc, dar foarte puțin. Mănânc o banană când plec de acasă sau un croissant când ajung la o benzinărie.

Ulterior, nu mănânc toată ziua, am băut cafea, nu am timp, nu îmi stă gândul la mâncare. Când apuc să mănânc, nu mai intră mult. Ai văzut că atunci când mănânci mai mult îți tot vine să mănânci?

Când nu mănânci, trebuie să mănânci pentru că îți zice stomacul. Nu îmi mai stă capul la mâncare. Mănânc că trebuie să mănânc, când mănânc”, a dezvăluit Roxana Nemeș pentru .

Roxana Nemeș, despre secretul siluetei sale

Roxana Nemeș susține că nu are neapărat un secret pentru silueta pe care o afișează la 34 de ani. Frumoasa și-a învățat organismul să nu ceară mai mult decât este necesar, de aceea mănâncă doar ca să consume ceva.

De ani buni nu a mai recurs la diete, precizând că a slăbit foarte frumos. În plus, fosta concurentă de la Survivor România își face toate poftele, chiar dacă nu are foarte multe pentru că stomacul i s-a micșorat în mod natural.