Roxana Vancea, pregătită să devină mamă? Vedeta a oferit un răspuns uimitor

Roxana Vancea trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un bărbat pe nume Dragoș. Fosta asistentă de televiziune s-a retras din lumea mondenă de câțiva ani, însă continuă să-și țină fanii la curent cu tot ceea ce face. De curând, aceasta a oferit un răspuns franc când a fost întrebată dacă-și dorește copii.

Fosta iubită a actorului și juratului „iUmor” a mărturisit că-și dorește foarte mult să devină mamă, dar până atunci se bucură de momentele petrecute alături de băiatul soțului ei, Milan Alexandru, alături de care postează adesea imagini în mediul online.

„Îți dorești copii?”, a întrebat-o un fan pe Roxana Vancea. Răspunsul frumoasei brunete a fost unul scurt și la obiect. „Da”, a fost replica imediată pe care fosta vedetă de televiziune a dat-o internauților, relatează spynews.ro.

Fosta asistentă TV, Roxana Vancea, își dorește să devină mamă

Roxana Vancea este în culmea fericirii alături de Dragoș, iubitul ei alături de care are o relație de dragoste de mai bine de un an. Fosta asistentă TV i-a transmis un mesaj emoționant sufletului ei pereche în ziua în care relația lor a împlinit un an.

„A trecut 1 an de când omul ăsta minunat îmi umple inima cu iubire, casa cu armonie și fața cu zâmbete! E pentru prima oară în viața mea când abia aștept să îmbătrânesc lângă cineva!

Te iubesc, iubitule! Mai mult ca ieri și sigur mai puțin ca maine!♥️”, a scris la un moment dat frumoasa vedetă pe una dintre paginile sale de socializare, potrivit sursei citate mai devreme.

Fosta asistentă TV, despre relația cu actorul Mihai Bendeac

Roxana Vancea se pare că și-a găsit fericirea alături de un bărbat cu care este pe aceeași lungime de undă. Vedeta și Dragoș iubesc sportul, ambii fiind pasionați de fitness, după cum se poate vedea în fotografiile pe rețelele de socializare.

Invitată într-o ediție specială a emisiunii „iUmor”, vedeta a făcut dezvăluiri despre relația pe care a avut-o în trecut cu actorul Mihai Bendeac. Aceasta a făcut glume pe seama relației precizând că încă de la început că nu știe cu ce a greșit de s-a cuplat cu „Perversul de la Târgu Ocna”.

„Mă întreb de multe ori cu ce am greşit să dorm în pat cu Perversul de pe Târgu Ocna sau ce energii negative s-au năpustit asupra mea să trebuiască să fac sex cu Fernando de la Caransebeş”, a povestit Roxana Vancea în fața juraților de la Antena 1.