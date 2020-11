Roxana Vancea, transformare incredibilă. Cum arăta înainte să slăbească

Roxana Vancea s-a confruntat cu probleme în ceea ce privește silueta și s-a retras pentru o perioadă din lumina reflectoarelor. Vedeta a slăbit foarte mult, având acum un trup perfect, dovadă fiind o fotografie pe care a postat-o în mediul online.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta iubită a lui Mihai Bendeac a devenit cunoscută din postura de asistentă TV a emisiunii ”Neatza cu Răzvan și Dani”. În trecut, Roxana Vancea a cucerit publicul cu formele sale generoase, bustul ei impresionant făcând furori în rândul bărbaților.

Cu toate acestea, când kilogramele în plus au devenit tot mai vizibile, frumoasa șatenă s-a retras pentru o perioadă de pe sticlă și a decis să își schimbe radical stilul de viață, surprinzând printr-o transformare fizică spectaculoasă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Roxana Vancea, schimbare incredibilă

Absolventă a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Roxana Vancea a devenit instructor de fitness după ce a părăsit televiziunea. Cu toate acestea, vedeta s-a confruntat cu kilogramele în plus pentru o bună perioadă de timp, dar, se pare că acum a ajuns la forma fizică dorită.

În prezent, Roxana Vancea are un corp demn de invidiat și tonifiat pentru care muncește intens la sala de fitness. În plus, vedeta este și foarte atentă la alimentația ei. Anul trecut, aceasta a mărturisit că, timp de 6 zile pe săptămână, are un regim alimentar foarte strict, iar în a șaptea zi își permite să consume și anumite alimente interzise.

ADVERTISEMENT

,,Gătesc în fiecare zi. Bunica mea m-a învățat să gătesc, dar în general gătesc de dietă. Eu prefer mâncărurile oltenești. Îmi plac sarmalele, gogoșile, îmi plac dulciurile în general, dar mănânc sănătos. Nu mănânc exact ce aș vrea eu să mănânc. Îmi gătea bunica foarte mult când eram mică și m-a învățat și pe mine să gătesc. Țin dietă. Mănânc 6 zile pe săptămână foarte sănătos, iar a șaptea zi mănânc ce vreau eu. Dieta mea este bazată pe foarte multă proteină, mai puțini carbohidrați, e o dietă low-carb. E o dietă echilibrată, am și grăsimi esențiale, am și carbohidrați sănătoși și multă proteină.” spunea Roxana Vancea.

Transformarea Roxanei este incredibilă, iar vedeta este foarte mândră de progresul său. Aceasta a postat o fotografie pe rețelele de socializare pentru a le arăta tuturor schimbările pe care le-au suferit corpul ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT A post shared by Roxana Vancea (@roxanavancea)

ADVERTISEMENT

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, aceștia felicitându-o pe fosta asistentă TV pentru ambiția ei.

,,Mie nu-mi vine sa cred ca tu esti in stanga 🤪🔥🔥🔥 Felicitari!!!!💪💪”, este comentariul unui internaut.