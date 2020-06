Roxen, declarație după ce a mărturisit că a fost agresată de fostul iubit: ”Îmi asum toate deciziile”

Roxen a mărturisit recent că a fost agresată și șantajată de fostul iubit, motiv pentru care a depus plângere la poliție și a solicitat un ordin de protecție. Reprezentanta României la Eurovision și-a deschis sufletul și a vorbit despre experiența traumatizantă prin care a trecut.

Frumoasa cântăreață, pe numele real Larisa Roxana Giurgiu, a trecut printr-un moment neplăcut, însă spune că a avut multe de învățat din această experiență. Artista a mai precizat că își asumă toate deciziile pe care le-a luat și nu ar da înapoi niciun pas.

„Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați înțeles, ați fost întotdeauna alături de mine și mi-ați respectat viața personală. Într-adevăr, am trecut printr-un moment neplăcut din care am învățat foarte multe lucruri”, a scris Roxen în mediul online.

Cântăreața Roxen, mărturisiri despre scandalul în care a fost implicată

„Important este că sunt bine și cred că asta este ceea ce contează în acest moment. Demersurile pe care le-am luat în momentul în care a apărut această problemă în viața mea le-am luat fiind sigură de ceea ce vreau să fac și nu am de gând să dau înapoi.

Îmi asum toate deciziile mele, nu am revenit asupra lor și nu voi reveni asupra lor”, a completat frumoasa artistă mesajul de pe rețeaua de socializare.



Întrebată dacă își va retrage plângerea și va mai da o șansă relației cu fostul partener de viață, Roxen este categorică și spune că nu va face niciun pas înapoi pentru că a fost abuzată emoțional, lovită și șantajată chiar și după ce a ajuns la poliție.

„Nu, nu îmi doresc o împăcare cu fostul meu prieten, nu îmi doresc să-mi retrag plângerea pe care am făcut-o în momentul în care am fost șantajată, abuzată emoțional și lovită. Nu aș avea de ce să fac asta, chiar dacă am fost șantajată în continuare, și după depunerea plângerii”, a mai scris vedeta pe Facebook.

Cântăreața nu dorește să mai vorbească despre acest scandal

Tânăra artistă consideră cu tărie că este foarte important să iei măsurile necesare într-o astfel de situație, precizând că nu mai vrea să ofere detalii despre scandalul în care a fost implicată în ultimele săptămâni și lasă autoritățile să-și facă treaba.

În plus, Roxen a mai declarat că dovezile nu sunt deloc puține, mai ales că a obținut și un ordin de protecție din partea judecătorilor după ce a depus plângere împotriva fostului partener de viață.

„Cred că este foarte important ca orice persoană care trece printr-un astfel de episod să ia măsuri, să aibă curajul să spună stop și să nu se lase doborâtă de eventuale șantaje sau manipulări.

Acestea fiind spuse, ceea ce s-a întâmplat reprezintă strict viața mea privată și nu îmi doresc să mai continui cu acest subiect. Știu foarte bine ce s-a întâmplat, de ce am fost nevoită să depun o plângere și câte dovezi există în acest sens”, a încheiat solista mesajul din mediul online.