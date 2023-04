Roxen, dezvăluiri fără precedent! Fosta câștigătoare Eurovision România, traume cumplite: ”Încă mă vindec”

Roxen, fosta câștigătoare a Eurovision România, a vorbit despre momentele grele din viața ei. Frumoasa cântăreață a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că a trăit traume care s-au întins de-a lungul a opt ani.

Roxen, dezvăluri despre traumele cumplite pe care le-a trăit

Roxen, pe numele ei real Larisa Roxana Giurgiu, dezvăluie, în exclusivitate, detalii despre viața și copilăria ei și traumele îndurate. Într-un interviu pentru FANATIK, interpreta hit-ului ‘Ce-ți cântă dragostea’ ne spune cât a durat cel mai urât moment din viața ei și cât de tare a speriat-o, la început, succesul.

Roxen mărturisește că, la început, nu și-a dorit să cânte, dar a fost ‘împinsă’ spre această carieră de către părinții ei. Recunoaște că la școală era cea mai rebelă și mai nonconformistă elevă și că ii pare rău pentru perioada aceea.

Cunoscuta cântăreață ne spune când s-a îndrăgostit, cu adevărat, pentru prima dată și mărturisește că n-a prea avut copilărie decât până pe la vreo 5 ani.

“Copilăria mea cred că a existat până la 5 ani”

Te-ai lansat cu ‘You don’t love me’. Cum ai primit, atunci, succesul? Care este povestea piesei?

– Prima lansare a fost ‘You don’t love me’ alături de Sickotoy, urmată de ‘Ce-ți cântă dragostea’. Succesul cu ‘You don’t love me’ m-a bucurat enorm de mult, iar ‘Ce-ți cântă dragostea’ m-a bucurat, dar m-a speriat mai mult și sincer mi-e puțin teamă să descriu experiența, pentru că poate fi interpretat greșit.

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mică?

– Copilăria mea cred că a existat până la 5 ani când am avut și ultima vacanță alături de părinții mei. Apoi au urmat niște ani grei, plini de școală și muzică. Am făcut nebunii de copil, nimic special pentru că nu aveam voie să greșesc, iar asta a rămas cu mine toată viața și încă mă vindec. Nu îmi doresc să fiu dramatică, dar asta e realitatea mea și nu am de ce să mint. Nu mă mai doare, dar există într-un colț al minții mele.

Cui îi spuneai secretele tale, mamei sau tatei?

– Cu toate cele întâmplate îmi foarte mult și aleg să nu vorbesc despre asta.

Cum a fost perioada liceului? Erai timidă sau cea mai rebelă?

-Am fost cel mai rebel și nonconformist elev. Îmi pare rău într-un fel, dar aveam nevoie de asta ca să mă găsesc pe mine.

“Dragostea m-a ținut și mă ține în viață” mărturisește Roxen

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Dragostea m-a ținut și mă ține în viață. Prima dată m-am îndrăgostit cu adevărat în momentul în care am început să mă iubesc pe mine.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

-Primii bani i-am câștigat la 7 ani, din muzică. Eram un copil independent care a crescut cumva ‘pierdut’ din cauza asta. Muzica mi-a oferit un confort care nu m-a făcut să îmi doresc să mă dezvolt în altă ramură profesională.

Și pe ce i-ai cheltuit?

-I-am cheltuit pe haine, ceva basic.

Începutul în muzică: “Pe vremea aia chiar nu îmi era drag deloc”

De ce muzică? Știu că și părinții tăi sunt muzicieni.

-Știu că pare ciudat de zis, dar nu prea am avut de ales (râde). Tata este instrumentist și familia din partea tatălui are înclinație spre muzică, de acolo am moștenit, să zic așa, urechea muzicală. Mama a fost cea care și-a dorit cel mai mult. Nu îmi doresc să se interpeteze cum că nu aș face din drag ceea ce fac, dar pe vremea aia chiar nu îmi era drag deloc (râde).

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

-Nu îmi amintesc nici un moment amuzant pe scenă pentru că obișnuiam să cânt doar balade, și eram mereu ‘în mood’, dar o singură dată am fugit de pe scenă după primele două note.

Roxen: “Cel mai greu moment din viața mea a durat 8 ani”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, ce ai simțit?

– din viața mea a durat 8 ani și numesc acea perioadă ‘noaptea neagră a minții’. Singura stea de pe cerul ăla negru era sufletul meu care mă imploră să nu renunț. Încă mă vindec și sunt mândră de mine că am ales calea cea bună.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

– Nu colecționez nimic pentru că nu am atașamente, decât curiozități. Mi-am creat un sistem al minții care mă ține foarte bine pe linia de plutire și aleg liniștea, în orice fel.

“Este greu să exist acolo unde nu îmi există sufletul”

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

– Nu mă consider celebră. Pentru mine este greu să exist acolo unde nu îmi există sufletul. Iar în momentul în care o să am libertatea și curajul să fiu eu, atunci o să consider că am reușit.

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în meseria pe care ți-ai ales-o?

– Da. Nici nu are sens să dezvolt, dar vreau să spun că ceea ce m-a făcut cu adevărat cine sunt au fost, și sunt, inima și sufletul meu.

Roxen: “Am fost în ‘survival mode’ cam toată viața mea”

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

– Am fost în ‘survival mode’ cam toată viața mea și sincer aș alege să nu repet mai multe lucruri. Nu m-am denigrat niciodată fizic, dar am îndurat emoțional și psihic. Sincer, dacă m-aș întoarce în trecut și factorii externi ar fi aceeași, aș repeta aceleași ‘greșeli’ la nesfârșit.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

-Urmează muzică foarte frumoasă, primul meu E.P pentru care am mari emoții și sper că măcar una dintre piese să ajungă la inimile oamenilor.