Roy Hodgson îi face concurență lui Mircea Lucescu! La 78 de ani, legendarul antrenor a semnat

Fotbalul continuă să ne ofere jucători, dar și antrenori, tot mai longevivi. Roy Hodgson (78 de ani) este gata de o nouă provocare după ce a semnat cu clubul unde și-a început cariera de tehnician. Englezul învingea, în calitate de selecționer al Elveției, cu 4-1 România la Mondialul din SUA, din 1994. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre actualul său club.

Roy Hodgson a semnat cu Bristol City, din eșalonul secund al Angliei

O nouă schimbare de antrenor, de data aceasta în Championship. Bristol City l-a demis pe Gerhard Struber (49 de ani) și a decis să îl instaleze, până la finele acestui sezon, pe Roy Hodgson (78 de ani). Cu peste douăzeci de cluburi în CV-ul său, Roy Hodgson se întoarce la Bristol City, locul 16 în eșalonul secund al Angliei, pe care a antrenat-o deja în 1982.

Este o revenire de senzație, după ce englezul și-a anunțat retragerea din cariera de antrenor în 2024, după o scurtă aventură pe banca lui Crystal Palace, pe care a salvat-o de la retrogradare, aceeași echipă care sezonul trecut câștiga Cupa Angliei în fața lui Manchester City și

„Numirea lui Roy este axată pe rezultatele obținute în următoarele șapte meciuri. Pentru restul sezonului, el ne va ajuta să implementăm valorile și standardele de care clubul are nevoie pentru a obține succesul viitor. Este un manager experimentat, care a realizat multe la cel mai înalt nivel”, este comunicatul transmis de Bristol City după numirea lui Hodgson pe banca tehnică.

80 de ani este vârsta lui Mircea Lucescu, actualul selecționer al naționalei României

Roy Hodgson a umilit naționala României la World Cup 1994

Și românii au amintiri cu longevivul tehnician, mai ales după o „corecție” aplicată de acesta reprezentativei noastre. Mai exact, el a fost selecționer al Elveției în perioada 1992-1995, țară care a învins România, scor 4-1, în grupă la Țara Cantoanelor nu a ținut cont de sauna din „Pontiac Silverdome”, și a câștigat fără emoții acel meci.

Turneul avea să fie unul strălucit pentru „tricolori”, care în ciuda eșecului categoric suferit în faza grupelor, aveau să meargă până în sferturile de finală, unde erau eliminați dramatic la loviturile de departajare de Suedia arhicunoscutului Kennet Andersson.

