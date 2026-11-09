Roy Keane, ”trădat” de fiica sa la Manchester United – Aston Villa. Galerie foto

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Roy Keane a fost ”trădat” de către fiica sa, Leah, la meciul dintre Manchester United – Aston Villa, scor 4-4. Tânăra a apărut în tribune și a surprins cu alegerea sa, susținând o echipă care i-a fost rivală tatălui său ani la rând.

Cu ce echipă de fotbal ține fiica lui Roy Keane

E unul dintre cei mai cunoscuți sportivi din lume, Roy Keane (55 ani) fiind în prim plan și după retragerea din activitate. În timpul desfășurării Cupei Mondiale 2026 din cauza unei reguli care a provocat un mare haos. Aceasta spune că niciun jucător de fotbal nu are voie să-și acopere gura cu mâna.

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Primul fotbalist din istorie care a fost eliminat în urma acestui gest este Miguel Almiron (32 de ani, Paraguay). Decizia arbitrului nu a fost deloc pe placul fostului star al celor de la Manchester United, care se află într-un . Cei doi sunt ”în război” de aproximativ 12 ani.

Cu siguranță, apariția fiicei sale pe stadion, la o echipă rivală nu-i va pica deloc bine. Leah, în vârstă de 24 de ani, a bifat o apariție rară și a încurajat o formație surprinzătoare. În timpul meciului dintre Manchester United și Aston Villa, scor 4-4, a ales să încurajeze echipa din urmă, adică fostul club al tatălui ei.

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Potrivit unei imagini distribuite în social media, tânăra și-a făcut simțită prezența în tribunele de pe Old Trafford. A urmărit cu sufletul la gură partida din Premier League, care a avut loc duminică, 8 noiembrie. Cu această ocazie, s-a îmbrăcat gros pentru a rezista temperaturilor scăzute în timp ce îl încuraja pe soțul ei, Taylor Harwood-Bellis (24 ani). Fotbalistul englez joacă pe postul de fundaș central pentru clubul Aston Villa. A evoluat o singură dată pentru echipa națională a Angliei. Mai mult, internaționalul englez a fost pentru prima dată titular pentru Aston Villa, după ce s-a alăturat clubului de la Southampton în luna septembrie. Contractul a avut o valoare 25 de milioane de lire sterline, sportivul având o prestație admirabilă.

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Fiica lui Roy Keane, mândră de soțul său

Fiica lui Roy Keane și-a aclamat constant partenerul de viață cu care formează un cuplu din anul 2019. Frumoasa șatenă a părut extrem de mândră de evoluția lui Taylor Harwood-Bellis. Tânăra se numără printre cele mai mari susținătoare ale fotbalistului care a cerut-o de soție în 2024, în timpul unei vacanțe romantice desfășurată pe Coasta Amalfi. În urmă cu un an cei doi au devenit părinții unei fetițe, care a primit numele Iris. Ulterior, au făcut pasul cel mare. În vara acestui an cuplul a ajuns în fața altarului. Ceremonia fabuloasă a fost organizată în Wilshere.

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Familia și prietenii au fost alături de cei doi îndrăgostiți care postează adesea imagini împreună. Leah a radiat de fericire la brațul soțului, în timp ce fotbalistul a declarat că are numai cuvinte de laudă pentru tatăl partenerei. În unul dintre interviurile pe care le-a acordat a subliniat că fosta legendă de la Manchester United îi dă sfaturi bune.

Mai mult, l-a ajutat să ia deciziile corecte în ceea ce privește cariera sa. Totodată, a specificat că a luat parte la unele dintre meciurile sale, chiar dacă este un bărbat ocupat. Îl susține constant, deși nu-l felicită prea des pentru rezultatele pe care le obține pe terenul de fotbal. Roy Keane este un bărbat foarte dur, în opinia acestuia.