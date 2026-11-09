Sport

Roy Keane, ”trădat” de fiica sa la Manchester United – Aston Villa. Galerie foto

Alexa Serdan
09.11.2026 | 23:30
Roy Keane tradat de fiica sa la Manchester United Aston Villa Galerie foto
GALERIE FOTO
Leah, fiica lui Roy Keane. Sursa foto: Instagram.com Leah, fiica lui Roy Keane. Sursa foto: Instagram.com Leah, fiica lui Roy Keane. Sursa foto: Instagram.com Leah, fiica lui Roy Keane. Sursa foto: Instagram.com +20 FOTO
Cu ce echipă ține fiica fostului fotbalist Roy Keane. Sursa foto: Instagram.com
Echipa de fotbal cu care ține fiica fostului mijlocaș de legendă al celor de la Manchester United, Roy Keane. E o formație celebră.
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Roy Keane a fost ”trădat” de către fiica sa, Leah, la meciul dintre Manchester United – Aston Villa, scor 4-4. Tânăra a apărut în tribune și a surprins cu alegerea sa, susținând o echipă care i-a fost rivală tatălui său ani la rând.

Cu ce echipă de fotbal ține fiica lui Roy Keane

E unul dintre cei mai cunoscuți sportivi din lume, Roy Keane (55 ani) fiind în prim plan și după retragerea din activitate. În timpul desfășurării Cupei Mondiale 2026 a răbufnit la adresa FIFA din cauza unei reguli care a provocat un mare haos. Aceasta spune că niciun jucător de fotbal nu are voie să-și acopere gura cu mâna.

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Primul fotbalist din istorie care a fost eliminat în urma acestui gest este Miguel Almiron (32 de ani, Paraguay). Decizia arbitrului nu a fost deloc pe placul fostului star al celor de la Manchester United, care se află într-un conflict neașteptat cu soția lui Michael Carrick. Cei doi sunt ”în război” de aproximativ 12 ani.

Cu siguranță, apariția fiicei sale pe stadion, la o echipă rivală nu-i va pica deloc bine. Leah, în vârstă de 24 de ani, a bifat o apariție rară și a încurajat o formație surprinzătoare. În timpul meciului dintre Manchester United și Aston Villa, scor 4-4, a ales să încurajeze echipa din urmă, adică fostul club al tatălui ei.

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Potrivit unei imagini distribuite în social media, tânăra și-a făcut simțită prezența în tribunele de pe Old Trafford. A urmărit cu sufletul la gură partida din Premier League, care a avut loc duminică, 8 noiembrie. Cu această ocazie, s-a îmbrăcat gros pentru a rezista temperaturilor scăzute în timp ce îl încuraja pe soțul ei, Taylor Harwood-Bellis (24 ani). Fotbalistul englez joacă pe postul de fundaș central pentru clubul Aston Villa. A evoluat o singură dată pentru echipa națională a Angliei. Mai mult, internaționalul englez a fost pentru prima dată titular pentru Aston Villa, după ce s-a alăturat clubului de la Southampton în luna septembrie. Contractul a avut o valoare 25 de milioane de lire sterline, sportivul având o prestație admirabilă.

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Fiica lui Roy Keane, mândră de soțul său

Fiica lui Roy Keane și-a aclamat constant partenerul de viață cu care formează un cuplu din anul 2019. Frumoasa șatenă a părut extrem de mândră de evoluția lui Taylor Harwood-Bellis. Tânăra se numără printre cele mai mari susținătoare ale fotbalistului care a cerut-o de soție în 2024, în timpul unei vacanțe romantice desfășurată pe Coasta Amalfi. În urmă cu un an cei doi au devenit părinții unei fetițe, care a primit numele Iris. Ulterior, au făcut pasul cel mare. În vara acestui an cuplul a ajuns în fața altarului. Ceremonia fabuloasă a fost organizată în Wilshere.

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Familia și prietenii au fost alături de cei doi îndrăgostiți care postează adesea imagini împreună. Leah a radiat de fericire la brațul soțului, în timp ce fotbalistul a declarat că are numai cuvinte de laudă pentru tatăl partenerei. În unul dintre interviurile pe care le-a acordat a subliniat că fosta legendă de la Manchester United îi dă sfaturi bune.

Mai mult, l-a ajutat să ia deciziile corecte în ceea ce privește cariera sa. Totodată, a specificat că a luat parte la unele dintre meciurile sale, chiar dacă este un bărbat ocupat. Îl susține constant, deși nu-l felicită prea des pentru rezultatele pe care le obține pe terenul de fotbal. Roy Keane este un bărbat foarte dur, în opinia acestuia.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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