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Royale Union Saint-Gilloise – FCSB, amical de Champions League pentru „roș-albaștri”. Duel cu Darius Olaru

FCSB întâlnește în primul amical al verii formația belgiană Royale Union Saint-Gilloise, gruparea care l-a achiziționat în această vară pe Darius Olaru. Cât costă biletele la partida de pregătire.
Bogdan Mariș
05.07.2026 | 10:13
Royale Union SaintGilloise FCSB amical de Champions League pentru rosalbastri Duel cu Darius Olaru
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FCSB întâlnește în primul amical al verii formația belgiană Royale Union Saint-Gilloise, gruparea la care evoluează Darius Olaru (28 de ani). FOTO: FCSB (Facebook) / colaj Fanatik
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FCSB va disputa duminică, 5 iulie, primul meci amical din această vară. Formația „roș-albastră”, care se află în cantonament în Olanda, la Venray, va disputa o partidă de pregătire contra vicecampioanei din Belgia, Royale Union Saint-Gilloise. Duelul contra noii echipe a lui Darius Olaru va avea loc în Belgia, la Nijlen, începând cu ora României 14:00.

FCSB – Royale Union Saint-Gilloise, live în primul amical al verii pentru gruparea „roș-albastră”

Prima formație pe care FCSB o va înfrunta în această vară este Royale Union Saint-Gilloise, echipă care va fi implicată în preliminariile UEFA Champions League din postura de vicecampioană a Belgiei. Va fi un duel special pentru gruparea pregătită de Marius Baciu, deoarece în tabăra adversă se va afla fostul căpitan al „roș-albaștrilor”, Darius Olaru.

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Internaționalul român a fost achiziționat în această vară de cei de la Saint-Gilloise, care vor plăti 3 milioane de euro în schimbul său, în trei tranșe. FANATIK a scris în exclusivitate despre interesul belgienilor pentru Olaru, transferul fiind oficializat pe 16 iunie. Fostul căpitan al FCSB-ului a avut un debut excelent la Royale Union, oferind două pase decisive.

Cât costă un bilet la meciul amical dintre FCSB și noua echipă a lui Darius Olaru

Duelul amical dintre FCSB și Royale Union Saint-Gilloise se va disputa pe terenul celor de la KFC Nijlen, grupare care evoluează în divizia a patra din Belgia. Jocul este organizat de echipa lui Darius Olaru, iar cei de la FCSB au anunțat pe pagina oficială de Facebook că fanii care doresc să urmărească partida de pregătire vor putea achiziționa bilete de la stadion, la prețul de 10 euro pentru adulți și 5 euro pentru copiii sub 12 ani.

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Al doilea meci amical al verii pentru cei de la FCSB va avea loc miercuri, 8 iulie, de la ora României 18:00, iar „roș-albaștrii” vor înfrunta gruparea pregătită de Cosmin Olăroiu, Al Jazira. Partida va avea loc chiar la baza din Olanda unde se pregătesc cei de la FCSB și se va juca fără spectatori. Gruparea pregătită de Marius Baciu va debuta oficial în noul sezon pe 17 iulie, cu un duel pe teren propriu contra lui FC Argeș în SuperLiga, iar pe 23 iulie va primi vizita letonilor de la Auda în prima manșă a turului 2 preliminar din UEFA Conference League.

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