Rromii plecați din România i-au adus la disperare pe polițiștii din Berlin. Statul german e acuzat de complicitate cu migranţii

Polițiștii din Berlin se declară depășiți de haosul creat de rromii din România şi fac apel la autorităţile politice să rezolve această criză.
Daniel Spătaru
12.08.2025 | 15:03
Rromii plecati din Romania iau adus la disperare pe politistii din Berlin Statul german e acuzat de complicitate cu migrantii
Poliţia germană, exasperată de romii proveniţi din România care s-au stabilit la Berlin Foto: ddp

După numeroase operațiuni ale poliției la un adăpost pentru rromi din cartierul Schöneberg, din Berlin, purtătorul de cuvânt al uneia dintre cele mai mari organizații sindicale ale polițiștilor din Germania, GdP, Benjamin Jendro, solicită mai multe competențe pentru autorități. Printre altele, cei care nu respectă regulile să nu mai aibă voie să locuiască în adăposturi publice. Persoanele vizate provin mai ales din România și Bulgaria.

54 de euro pe zi de la stat, pentru fiecare rom cazat la hotel

Conflictul din cartierul Schöneberg, care mocnește de ani de zile, a escaladat în ultimele săptămâni. Locuitorii din jurul „BB Hotel Berlin” de pe Fuggerstraße se plâng de o creștere a violenței, de gălăgie perpetuă și, în general, de o degradare accelerată a cartierului. Din 2020 hotelul este folosit în mod regulat de biroul districtual Tempelhof-Schöneberg în timpul verii pentru a găzdui familii de rromi din Europa de Sud-Est, în principal din România și Bulgaria. Cu sprijinul statului german, este o afacere foarte profitabilă pentru hotelieri, care, conform biroului districtual, primesc un sprijin guvernamental de până la 54 de euro pe persoană pe zi.

Un incident de la începutul lunii iulie a atras atenția în mod deosebit: Tobias Schneider, un rezident de pe Fuggerstrasse, a fost lovit cu o piatră de pavaj de către tineri cazați în acest hotel pentru refugiați rromi. Incidentul a fost filmat şi a stârnit furie în mediul online şi în cadrul comunităţii locale. Potrivit poliției, pe numele celor cazați în acest hotel s-au înregistrat peste 100 de incidente numai în perioada iulie 2024 și iunie 2025. Lista variază de la reclamații privind zgomotul la agresiuni fizice și suspiciuni de fraudă.

Asemenea altor hoteluri cu destinaţie similară din Berlin, clădirea nu este pentru turiștii care vor să viziteze capitala Germaniei, ci servește drept adăpost de urgență.

„Oamenii sunt trimişi în mod deliberat la furat”

Infrastructura din acest cartier, cândva cunoscut ca un spațiu sigur pentru persoanele LGBTQ+, are mult de suferit, potrivit unui articol din ziarul berlinez „Tagesspiegel”. De asemenea, recent, un proprietar de bar și un bărbat care alerga în zonă au fost atacați de persoane aparţinând acestor grupuri de rromi, în timp ce mulți vecini se simt abandonați de autorităţi, discută despre aceste incidente în grupuri pe WhatsApp și unii se gândesc chiar să se mute. În plus, din această cauză unii dintre rezidenţi au votat la ultimele alegeri cu extremiştii de la AfD.

Benjamin Jendro, purtătorul de cuvânt al sindicatului poliţiştilor din Berlin, a vorbit despre aceste incidente. „Poliţia desfăşoară aici chiar două sau trei operațiuni în fiecare zi”, a spus el, într-un interviu acordat postului Welt TV.

Administrația districtuală din Tempelhof-Schöneberg refuză să accepte faptul că locuitorii din zonă interpretează libertatea de circulație în UE ca fiind „libertatea beneficiilor sociale”. Deși fiecare este liber să își aleagă locul de reședință în UE, Jendro a spus: „Trebuie să recunoaștem că acest lucru se întâmplă de câțiva ani. Operatorul hotelier face profit. S-ar putea investiga și autorităţile ar trebui să se asigure să nu mai fie cazaţi acolo atât de mulţi oameni. Ar trebui să fie distribuiți și în alte locuri”.

Cei care vin în Germania trebuie să respecte legile și normele a cerut Jendro: „Vorbim despre infracțiuni. Oamenii sunt trimiși în mod deliberat să fure. Vorbim despre tulburări ale ordinii publice, agresiuni fizice și amenințări”. Un stat constituțional poate retrage libertatea de circulație a UE dacă securitatea internă este amenințată: „Poate nu ar mai trebui să acordăm stimulente pentru ca acești oameni să vină aici. Autorităţile districtuale poate nu văd aceste probleme, dar poliţia şi trecătorii le văd”, a adăugat el.

„Poliţia din Berlin e subfinanţată până la punctul de deveni nefuncţională”

Poliția este neputincioasă în această privință, dar alte autorități sunt responsabile de investigarea unor astfel de focare de criminalitate, a mai subliniat reprezentantul poliţiştilor din Berlin: „Nu este singurul hotel din orașul nostru unde oamenii sunt cazați în număr atât de mare”, a avertizat el.

Jendro vede cum problemele din Germania și din capitală se înmulţesc pe zi ce trece. La Berlin, nu doar că poliția a fost „subfinanțată până la punctul de a fi nefuncțională”, dar și birourile de ordine publică sunt insuficient dotate: „Acum cetățenii s-au plâns la presă. Trebuie să fim sinceri, în acest oraș lucrurile se mişcă abia atunci când chiar se întâmplă ceva grav. De exemplu, când moare un om”, mai spune ofiţerul.

S-a căutat sprijin la asociația „Amaro Foro”, care militează pentru drepturile rromilor, dar situația rămâne extrem tensionată, iar cetăţenii germani, din ce în ce mai nemulţumiţi, îşi îndreaptă preferinţele electorale către partidele care au în agendă legi anti-migraţie, după cum constată jurnaliştii de la Tagesspiegel.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
