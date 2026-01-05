Sport

Ruben Amorim, arătat cu degetul de englezi! Suma uluitoare cheltuită de Manchester United cu antrenorul portughez pe bancă

Ruben Amorim a fost dat afară de Manchester United. Englezii au dat cărțile pe față în legătură cu mandatul portughezului pe Old Trafford.
Mihai Dragomir
05.01.2026 | 14:08
Ruben Amorim aratat cu degetul de englezi Suma uluitoare cheltuita de Manchester United cu antrenorul portughez pe banca
Ruben Amorim, gaură în bugetul lui Manchester United. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Ruben Amorim și Manchester United s-au despărțit oficial. Englezii au renunțat la serviciile antrenorului portughez, iar acum au tras linie după mandatul său. Câți bani a cheltuit, de fapt, tehnicianul.

Câți bani a cheltuit Ruben Amorim la Manchester United

Ruben Amorim este istorie la Manchester United. Portughezul a fost înlăturat de la clubul din Premier League după un parcurs care nu îi face cinste echipei ce domina în trecut campionatul Angliei.

Demis în dimineața zilei de luni, 5 ianuarie, Ruben Amorim și-a semnat sentința după ce a atacat conducerea clubului după ultimul meci, cel cu Leeds United, încheiat cu scorul de 1-1.

Cei de la theguardian.com au analizat mandatul său pe Old Trafford. Se pare că formația de pe Old Trafford a cheltuit aproximativ 250 de milioane de lire sterline de la numirea lui Ruben Amorim pe transferuri. Suma respectivă a făcut din Manchester United unul dintre cluburile cu cele mai mari cheltuieli din Premier League de atunci, deși antrenorul portughez s-a plâns în nenumărate rânduri.

Ce salariu avea Ruben Amorim la Manchester United și ce pagubă a produs clubului

„Diavolii Roșii” l-au adus pe Ruben Amorim în toamna anului 2024 în locul lui Erik ten Hag, și le-au plătit 11 milioane de lire sterline celor de la Sporting Lisabona pentru a-l elibera pe antrenorul portughez.

Potrivit talksport.com, contractul lui Ruben Amorim îi asigura un venit anual de 6,7 milioane de lire sterline, înțelegerea fiind valabilă până în iunie 2027. Astfel, chiar dacă United l-a demis, tot va trebui să îi plătească în întregime contractul tehnicianului de 40 de ani.

Acest lucru va scoate din bugetul clubului încă 10,05 milioane de lire sterline, pe lângă cele 7,8 milioane de lire sterline pe care lusitanul le-a câștigat deja. În total, mandatul eșuat al lui Amorim la United va costa clubul 28,85 milioane de lire sterline.

Marea plângere a lui Ruben Amorim la adresa conducerii

Englezii au mai scris și despre faptul că Ruben Amorim a fost în contradicție cu dorințele conducerii lui Manchester United în ceea ce a privit campania de achiziții din vara anului trecut.

Antrenorul recomandase alte ținte de transfer decât cele incluse în lista scurtă întocmită de directorul departamentului de fotbal Jason Wilcox și directorul departamentului de recrutare Christopher Vivell, astfel că s-au creat tensiuni în interiorul clubului.

  • 25 de meciuri a câștigat Ruben Amorim cu Manchester United
  • 63 de meciuri a bifat în total pe banca „Diavolilor Roșii”
Mihai Dragomir
