Ruben Amorim, criticat de propria vedetă de la Manchester United: ”Sezon de rahat. Am avut doar 20 de minute la dispoziție să joc”

Ruben Amorim a devenit o țintă după ce Manchester United , iar una dintre vedetele echipei nu a ezitat să-l critice pe managerul portughez pentru deciziile luate.

Vedeta lui Manchester United a pus tunurile pe Ruben Amorim

După un sezon oribil încheiat cu înfrângerea din finala Europa League, Manchester United se află pe un butoi cu pulbere. Primul scandal a izbucnit la scurt timp după încheierea meciului de la Bilbao și l-a avut în prim-plan pe Alejandro Garnacho.

ADVERTISEMENT

Nemulțumit de faptul că a început finala din postura de rezervă și a fost introdus pe teren abia în ultimele minute ale jocului, atacantul argentinian în vârstă de 20 de ani a trimis ”săgeți” către managerul portughez.

”Nu am învins pe nimeni, sezonul nostru a fost de rahat. Am jucat în fiecare rundă a competiției, dar astăzi am avut doar 20 de minute la dispoziție. Mă voi bucura de vară și apoi vom vedea ce se întâmplă”, a declarat Garnacho, conform .

ADVERTISEMENT

Amorim, replică acidă pentru Garnacho

În apărarea starului de pe Old Trafford a sărit și familia acestuia, care și-a îndreptat furia tot către antrenorul Ruben Amorim. Cel care a exprimat toate aceste nemulțumiri a fost Roberto Garnacho, fratele și impresarul jucătorului.

”A muncit ca nimeni altul, a ajutat în fiecare rundă, a înscris de două ori în ultimele două finale, doar pentru a fi pe teren numai 19 minute și apoi scos țap ispășitor. WOW, hahahaha”, a scris fratele lui Garnacho, pe contul de Instagram.

ADVERTISEMENT

Vizibil iritat de aceste atacuri, Ruben Amorim, care , a ținut să-i răspundă argentinianului chiar în conferința de presă susținută după înfrângerea suferită de Manchester United în finala Europa League.

ADVERTISEMENT

”(n.r. – Regretați că nu l-ați titularizat pe Garnacho?) Este ușor de spus acum. Cine a ratat o ocazie clară în prima repriză a semifinalei (n.r. – cu Athletic Bilbao)? Garnacho. Ăsta e fotbalul”, a spus antrenorul portughez.